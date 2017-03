Tập đoàn Sharp thông báo thua lỗ hơn 17 triệu USD trong quý 2

Sharp, đặt trụ sở tại Osaka, đã lỗ 1,79 tỷ yen (17,4 triệu USD), chủ yếu do các yếu tố nhất thời.Sharp cho biết họ vẫn đang đi đúng hướng để thu về 30 tỷ yen trong tài khóa 2014 (kết thúc vào tháng 3/2015).Doanh thu trong quý trên là 617,7 tỷ yen, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước, nhờ doanh số bán máy thu hình (TV) tăng, nhất là ở thị trường Trung Quốc, với lợi nhuận hoạt động đạt 4,6 tỷ yen, so với 3,01 tỷ yen của cùng kỳ năm trước.Sharp đang trong giai đoạn tái cấu trúc quá trình để cắt giảm thua lỗ, do việc kinh doanh thiết bị điện tử bết bát.

Nhờ doanh thu tăng mạnh và nỗ lực cắt giảm chi phí, Sharp đã kinh doanh có lời trong tài khóa vừa qua sau hai năm chịu lỗ nặng./.

Theo Vietnam+