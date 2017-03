Tập trung tìm kiếm ở nam Ấn Độ Dương

Tại cuộc họp báo ở Perth (Úc) ngày 25-3, Bộ trưởng Quốc phòng Úc David Johnston thông báo trong những ngày qua, máy bay và tàu của các nước đã tìm kiếm trong phạm vi rộng hơn nửa triệu km2 ở nam Ấn Độ Dương.

Ông ghi nhận dù Malaysia thông báo chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines rơi ở nam Ấn Độ Dương nhưng đây cũng chỉ là suy đoán bởi lẽ chưa có mảnh vỡ nào được trục vớt.

Reuters ghi nhận hầu hết các báo xuất bản ở Malaysia ngày 25-3 đã in trang nhất trên nền đen tang tóc.

Cùng ngày, ông Ahmad Jauhari Yahya, Giám đốc hãng Malaysia Airlines, thông báo Malaysia Airlines đề nghị mức bồi thường ban đầu 5.000 USD cho thân nhân mỗi hành khách và cam kết sẽ bồi thường thêm.

Hãng tin Bloomberg (Mỹ) dẫn lời luật sư Mỹ Robert Hedrick ghi nhận dù chưa tìm thấy máy bay mất tích, gia đình hành khách vẫn có thể kiện đòi bồi thường đến mức 175.000 USD/người.



Ngày 25-3, thân nhân hành khách chuyến bay MH370 biểu tình trước Đại sứ quán Malaysia ở Bắc Kinh. Biểu ngữ ghi dòng chữ: “MH370, đừng để chúng tôi chờ đợi lâu như thế!”. Ảnh: REUTERS

Nếu tòa phán quyết hãng Malaysia Airlines thiếu trách nhiệm dẫn đến máy bay mất tích, số tiền bồi thường có thể còn cao hơn.

Cơ quan An toàn hàng hải Úc thông báo chiến dịch tìm kiếm ở nam Ấn Độ Dương phải tạm ngưng trong ngày 25-3 do thời tiết xấu và sẽ nối lại vào ngày 26-3 với 12 máy bay của sáu nước (Úc, Mỹ, New Zealand, Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc).

Vì sao Công ty viễn thông Inmarsat (Anh) và Văn phòng Điều tra tai nạn hàng không Anh đưa ra kết luận: Chuyến bay MH370 đã bay trong hành lang phía nam và có thể rơi giữa Ấn Độ Dương.

Ông Chris Mclaughlin, Phó Chủ tịch Công ty Inmarsat, giải thích trên kênh truyền hình Sky News: Thông thường khi máy bay mất tích có phát tín hiệu định vị và khi hệ thống định vị toàn cầu qua vệ tinh (GPS) hoạt động, cơ quan điều tra tai nạn sẽ dùng phương pháp lập tam giác để khoanh vùng vị trí máy bay.

Tuy nhiên, máy bay MH370 lại không phát tín hiệu. Bởi thế Inmarsat đã áp dụng phương pháp nghiên cứu mới.

Các thiết bị liên lạc trên chuyến bay MH370 đã tắt nhưng các vệ tinh Inmarsat vẫn tiếp tục bắt được tín hiệu tiếng “bíp” từ máy bay MH370. Tiếng “bíp” được phát đi từ một trạm mặt đất đến vệ tinh và kế tiếp đến máy bay. Sau đó máy bay tự động phản hồi lại tiếng “bíp”.

Inmarsat đã đo thời gian phát của các tiếng “bíp” giữa máy bay và vệ tinh và ứng dụng hiệu ứng Doppler để từ đó suy ra máy bay MH370 chỉ có thể bay trong hai hành lang phía bắc và phía nam.

Sau đó Công ty Inmarsat đã lập mô hình và so sánh với dữ liệu của hai hành lang phía bắc và phía nam, từ đó khẳng định máy bay chỉ bay theo hành lang phía nam.

Phương pháp mới của Inmarsat có thể xác định vị trí tương đối với sai số 100 hải lý. Tuy nhiên, điều không may là vệ tinh bay phía trên Ấn Độ Dương là vệ tinh của những năm 1990 và không trang bị GPS. Bởi thế Inmarsat chỉ nêu chung chung là máy bay MH370 có thể rơi giữa Ấn Độ Dương chứ không thể nói chính xác rơi chỗ nào trên biển.

LÊ LINH - DẠ THẢO