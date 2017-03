Tập trung tìm kiếm tại khu vực phát tín hiệu

Tín hiệu phát trong 90 giây. Hai tàu của Úc và Anh có trang bị máy dò tín hiệu hộp đen đã được triển khai.

Tướng Angus Houston, chỉ huy Trung tâm Điều phối các cơ quan phối hợp của Úc, cho biết tàu Ocean Shield của Úc cũng dò thấy tín hiệu cách nơi tàu Trung Quốc thu được tín hiệu khoảng 300 hải lý. Nhà sản xuất hộp đen Honeywell Aerospace khẳng định tín hiệu thu được ở tần số 37,5 kHz/giây trùng khớp với tần số phát của hộp đen máy bay MH370 mất tích.

Chuyên gia hải dương học Charitha Pattiaratchi ở ĐH Tây Úc nhận định dò được tín hiệu ở tần số 37,5 kHz là dấu hiệu đáng mừng vì tần số này là tiếng động phát đi có nguồn gốc từ con người và không có nhiều âm thanh phát ở tần số này. Ông loại trừ khả năng tín hiệu do cá voi hay địa chấn gây ra.

Hôm 5-4, Bộ trưởng Quốc phòng và Giao thông Hishammuddin Hussein thông báo để tăng cường tìm kiếm máy bay MH370, chính phủ Malaysia đã thành lập ba ban.

Ban thứ nhất do Thứ trưởng Ngoại giao Hamzah Zainuddin chỉ đạo sẽ phụ trách giám sát các vấn đề liên quan đến gia đình những người đi trên máy bay. Ban thứ hai do Thứ trưởng Giao thông Abdul Aziz Kaprawi chỉ đạo phụ trách giám sát về kỹ thuật. Ban thứ ba do một thứ trưởng Quốc phòng chỉ đạo phụ trách các vấn đề về thiết bị tìm kiếm. Tổ điều tra sẽ do một chuyên viên độc lập đứng đầu. Trong tổ có đại diện của Úc, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Pháp.

