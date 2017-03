Tàu chiến chở ký ức 11/9 đến New York

Tàu USS New York. Ảnh: Times.



Con tàu chiến dài 208 mét có thể chở 800 lính thủy đánh bộ và trực thăng, cập cảng New York hôm qua.



Hàng nghìn người tập trung dọc sông Hudson để tưởng niệm gần 3.000 người thiệt mạng trong ngày 11/9/2001, và chào đón con tàu có một phần làm từ 7,5 tấn thép còn lại của trung tâm thương mại.



"Tôi tới đây vì con trai tôi đã thiệt mạng ngày 11/9. Nó là nhân viên cứu hỏa", News dẫn lời một người mẹ tên là Nancy Cinei nói. "Nó mới tiếp quản công việc đó được 9 tháng thôi. Việc con tàu USS New York được làm một phần từ tòa tháp đôi rất có ý nghĩa đối với tôi".



Brian Dunwoody, thuộc lực lượng cảnh sát cảng ở New York, bày tỏ cảm giác lẫn lộn. "Đây là một sự kiện đáng mừng tuy nhiên nó lại là kết quả của một thảm họa", anh nói. "37 đồng nghiệp của tôi đã bỏ mạng hôm đó. Việc họ làm con tàu này từ thép của tòa nhà thương mại quốc tế là điều tốt đẹp để nhớ lại những người chúng ta đã mất đi".



Tàu USS New York được chế tạo ở bang Louisiana. Các kỹ sư cũng đang xây dựng hai con tàu khác - Arlington và Somerset - từ nguyên liệu lấy từ Lầu Năm Góc. Tòa nhà của Bộ Quốc phòng Mỹ bị máy bay của khủng bố lao vào 11/9/2001.