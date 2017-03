Tàu chiến Nga dội tên lửa hành trình vào Syria

Theo Reuters, các tàu chiến Nga tại Địa Trung Hải ngày 19-8 đã nã hàng loạt tên lửa nhắm vào các mục tiêu gần TP Aleppo, Syria.

Đợt tấn công này có thể là dấu hiệu cho thấy Nga đang muốn mở rộng trở lại các hoạt động quân sự của họ tại Syria. Trước đó hai ngày, Nga đã cho máy bay ném bom cất cánh từ sân bay Hamedan của Iran để không kích tại Syria.



Hình ảnh tên lửa hành trình được phóng lên từ tàu chiến Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/Reuters

Đây là lần đầu tiên Nga phóng tên lửa hành trình từ Địa Trung Hải nhắm vào các mục tiêu ở Syria. Các đợt phóng tên lửa hành trình trước đó đều xuất phát từ hạm đội ở biển Caspi.



Bộ Quốc phòng Nga cho biết ba tên lửa hành trình nhắm vào các mục tiêu của nhóm phiến quân Hồi giáo Jabhat Fatah al-Sham, trước đó mang tên Nusra Front thuộc tổ chức al Qaeda. Nhóm này hiện đang đóng vai trò lớn trong đợt phản công hiện nay của phiến quân tại Syria, đặc biệt tại TP Aleppo.



Nga phóng đi ba tên lửa hành trình nhắm vào các mục tiêu trong khu vực TP Aleppo. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/Reuters

Tình hình chiến sự đẫm máu trong những ngày gần đây tại TP Aleppo, giữa phía tây TP thuộc phe chính phủ và phía đông TP bị kiểm soát bởi phiến quân. Cuộc bao vây tại Aleppo đang khiến Chương trình Thực phẩm Thế giới (WFP) báo động về tình trạng người dân lâm vào cảnh chết đói.



Ngày 18-8 vừa qua, chính quyền Nga cũng tuyên bố sẵn sàng ủng hộ một đề xuất ngưng bắn 48 tiếng tại Aleppo để các hoạt động viện trợ đến được bên trong các khu vực bị bao vây.

Trong khi đó, ở khu vực phía bắc Syria, liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu đã triển khai máy bay chiến đấu bảo vệ các đơn vị bộ binh của phe chống chính phủ tại TP Hasaka. Đây cũng là một trong các mục tiêu không kích của quân đội chính phủ Syria. "Chính phủ Syria không nên can thiệp vào hoạt động của liên quân và các đồng minh" - phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jeff Davis cho biết.