Tàu chở 15 người Việt gặp nạn ngoài khơi Ấn Độ

Đài Thông tin Vệ tinh Mặt đất Hải Phòng. Ảnh: Thongtinduyenhai

Đài Thông tin Vệ tinh Mặt đất Hải Phòng trưa qua thu được báo động cấp cứu từ một tàu Việt Nam, thông báo mất bánh lái và mất điều khiển tại vùng biển Ấn Độ từ ngày 26/6.

Con tàu Anh Sơn treo cờ Việt Nam báo động do tàu bị mất bánh lái và mất điều khiển tại vị trí thuộc vùng biển Ấn Độ (cách bờ khoảng 32 hải lý) từ ngày 26/6.



Tại thời điểm bị nạn trên tàu có 15 thuyền viên và chỉ còn một phương tiện liên lạc duy nhất với đất liền.



Tàu Anh Sơn thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Vận tải biển Anh Sơn, thành phố Hải Phòng có trọng tải hơn 4.300 tấn, trong hành trình chở gỗ từ cảng Hải Phòng đi Ấn Độ thì gặp nạn. Tàu Anh Sơn hiện đã hết lương thực và đang ở trong tình trạng nguy hiểm do sóng to gió lớn và có thể bị chìm do bị lắc ngang 20 độ.



Đài Thông tin duyên hải Việt Nam đã phát thông tin cấp cứu đề nghị các phương tiện hoạt động trong khu vực tăng cường quan sát và trợ giúp tàu Anh Sơn; đề nghị các cơ quan của Ấn Độ hỗ trợ cứu nạn.

(Theo TTXVN)