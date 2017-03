Tàu hàng gãy đôi và nguy cơ dầu đen

Theo điều tra của hãng tin AP vào tháng trước, cơ quan thanh tra an toàn tàu biển của Úc đã giữ tàu Rena lại vì phát hiện 17 vấn đề mất an toàn. Tuy nhiên một ngày sau đó, họ cho phép tàu Rena khởi hành vì chính quyền Liberia khẳng định tàu có thể hoạt động an toàn và các vấn đề về an toàn có thể khắc phục. 10 tuần sau, tàu Rena đâm vào bãi đá ngầm Astrolabe.