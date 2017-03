Tàu Việt Nam "mắc kẹt" đã được tiếp tế

Theo bà Phan Thanh Thủy, Cán bộ lãnh sự, Đại sứ quán Việt Nam tại New Delhi, Ấn Độ, thông tin trên đã được đại diện Liên đoàn Công nhân vận chuyển quốc tế (ITF) tại Ấn Độ xác nhận.



Trao đổi qua điện thoại với Dân trí sáng 16/2, bà Thủy nói thêm rằng thuyền MV Bien Nam gặp sự cố kỹ thuật và đã neo lại ở vị trí phao số 0 thuộc cảng Channai từ tháng 8/2010. Ngay sau khi nhận tin báo, Đại sứ quán Việt Nam đã cử người giúp đỡ trực tiếp cũng như làm việc với công ty chủ quản (Gia Hải Shipping) và các cơ quan liên quan để giải quyết vụ việc và chăm sóc cho các thuyền viên.



Tới tháng 12/2010, nhóm thuyền viên Việt Nam ban đầu đã được giải quyết đền bù và về nước, thay vào đó là một nhóm thuyền viên mới, gồm 10 người Việt và 6 người Myanmar. Từ đó tới nay, phía công ty vẫn liên tục tiếp tế cho tàu. Tuy nhiên, gần đây do tàu bị cạn dầu diesel, ảnh hưởng tới việc bảo quản và chế biến lương thực, nên lương thực bị hết trước thời hạn.



Ông Vũ Quang, Giám đốc Gia Hải Shipping, cũng khẳng định với Dân trí là sau khi nhận được tin báo, công ty đã tiếp tế dầu diesel cũng như lương thực đủ dùng cho 20 ngày sắp tới cho tàu MV Bien Nam. Ông cho biết việc tiếp tế vừa qua gặp đôi chút khó khăn do vướng vào dịp Tết Nguyên đán.



Theo ông Quang, công ty ông đã đặt hàng vật tư nhập từ Trung Quốc và Việt Nam sang cùng với đội ngũ chuyên gia kỹ thuật để cuối tuần này bắt đầu khắc phục các sự cố kỹ thuật của tàu MV Bien Nam, theo dự kiến sẽ khắc phục xong và sẵn sàng hoạt động trước ngày 28/2 tới.



Ông Quang cũng phủ nhận thông tin trên báo Ấn Độ rằng hệ thống phát điện và chiếu sáng của tàu bị hỏng gây nguy hiểm vào ban đêm. Theo ông, tàu có các hệ thống máy móc dự phòng, đảm bảo an toàn cho tàu cũng như các tàu thuyền khác.



Cả bà Thủy và ông Quang đều cho rằng, thuyền trưởng (người Myanmar) đã "thổi phồng" câu chuyện, có thể do quá lo lắng, dẫn tới những thông tin thiếu chính xác trên báo chí Ấn Độ, và tàu MV Bien Nam không phải bị "mắc kẹt" một cách quá nguy hiểm như các thông tin đó nêu.

