Tay súng bắn tỉa 'cừ khôi' hạ gục đao thủ IS giờ hành quyết

Theo tờ Express (Anh) cho biết, tay súng này là một người Anh. Bằng lòng dũng cảm và kinh nghiệm của mình, tay súng đã cứu được đứa bé trai 8 tuổi và cha của chú bé trong lúc một chiến binh thánh chiến IS chuẩn bị hành quyết họ. Tay súng đã bắn vào đầu đao thủ từ khoảng cách 1000 mét.



Sau đó các lực lượng đặc biệt đã bắn chết hai thành viên khác của nhóm khủng bố, những người cũng tham gia vào kế hoạch hành quyết dã man này.

Trước đó, các chiến binh IS đã ra lệnh tử hình một cậu bé 8 tuổi và cha cậu sau khi gắn cho 2 người này tội danh "kẻ ngoại đạo" vì 2 cha con họ đã từ chối lăng mạ đức tin của chính họ. Hai người này là một phần của các dân tộc thiểu số theo đạo Hồi nhánh Shia, mà bị IS coi là dị giáo.



Tay bắn cừ khôi đã giết chết tên IS trong lúc tên này chuẩn bị hành quyết (ảnh: Express)

Kế hoạch hành quyết của IS sau đó đã bị một gián điệp Iraq phát hiện. Người này đã báo cho các lực lượng đặc biệt của Anh để có hành động kịp thời.

Sau đó, các lực lượng chuyên trách đã đến địa điểm hành quyết, nơi IS đang tiến hành một loạt các "bản án" đối với người dân địa phương. Họ phát hiện ra chúng đã giết chết một số người trước khi họ tiếp cận.

Do sợ những người dân vô tội bị IS buộc phải xem vụ hành quyết có thể bị giết chết, đơn vị SAS, một lực lượng tinh nhuệ, đã quyết định bắn tỉa từ xa. Một tay bắn tỉa đã bắn trúng vào đầu tên IS đang cầm dao chuẩn bị chặt đầu hai nạn nhân, sau đó các tay bắn khác đã bắn chết hai người còn lại, rồi giải cứu họ.

Được biết lực lượng chuyên trách SAS đã chiến đấu chống lại các chiến binh thánh chiến ở cả Iraq và Syria trong hơn một năm qua. Họ đã nhiều lần càn quét các vụ hành quyết vô nhân đạo tại các khu vực này.