Tên cầm đầu vụ đánh bom Bangkok là người Trung Quốc

Yusufu Mieraili khai công dân Trung Quốc này tên Izan, là người cầm đầu trong nhóm, đã rời Thái Lan qua sân bay Suvarnabhumi vào ngày 16-8, tức một ngày trước khi xảy ra vụ đánh bom ở Bangkok.

Nguồn tin cho biết tên Izan liên lạc với nghi can Yusufu Mieraili và đồng bọn qua ứng dụng nhắn tin di dộng WhatsApp chứ bọn chúng hoàn toàn không quen biết nhau. Nghi can Yusufu Mieraili có mặt trong khu vực lúc bom nổ vì tên Izan đã yêu cầu như thế nhằm mục đích chụp ảnh và gửi ảnh hiện trường qua tin nhắn cho hắn xem. Tuy nhiên, Yusufu Mieraili đã không chụp ảnh vì sợ bị nghi ngờ và bị bắt.

Trước đó, nghi can Yusufu Mieraili khai nhận có giao bom cho nghi can mặc áo vàng (đang bị truy nã), đồng thời có nhìn thấy nghi can mặc áo vàng và nghi can mặc áo xanh (có hình ảnh lưu trong máy ghi hình) tại chung cư ở quận Nong Chok (nơi cảnh sát tìm thấy vật dụng chế tạo bom) nhưng không biết tên.

Báo Bangkok Post dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết nghi can Yusufu Mieraili là người Tân Cương (Trung Quốc), học đại học y ở Tân Cương trong sáu năm nhưng chưa tốt nghiệp. Hắn đến khu Ramkhamhaeng ở Bangkok bán điện thoại di động trong sáu tháng. Hắn cho biết cha mẹ vẫn còn cư trú ở Tân Cương. Hắn nói hắn quyết định khai vì sợ trao trả về Trung Quốc và hắn xin ngồi tù ở Thái Lan chứ không về Trung Quốc.

