Tên khủng bố đội mũ đen ở sân bay Brussels bị bắt?

Cơ quan công tố chưa xác nhận hắn là người đội mũ đen trong toán ba tên đánh bom ở sân bay theo hình ảnh máy ghi hình ghi được (ảnh). Báo Le Soir (Bỉ) khẳng định anh tài xế taxi đã chở toán khủng bố đến sân bay xác nhận chính Fayçal Cheffou là kẻ đội mũ đen. Nhà hắn đã bị khám xét nhưng cảnh sát không tìm thấy vũ khí hay chất nổ. Cơ quan điều tra đang chờ kết quả giám định ADN.

Fayçal Cheffou bị bắt trong cuộc truy quét tối 24-3. Trước đây hắn là nhà báo độc lập. Giữa tháng 7-2015, truyền hình đã từng phát hình ảnh hắn đứng trước trại giam ở ngoại ô Brussels tố cáo chính quyền đối xử thô bạo với các tín đồ Hồi giáo bị bắt vì cư trú bất hợp pháp.





Trong khi đó, tối 26-3, IS lại tiếp tục phát tán băng video mới về vụ đánh bom ở Bỉ. Theo hãng tin Belga (Bỉ), phần đầu băng nói tiếng Pháp đe dọa vụ đánh bom chỉ là khởi đầu. Kế đến tên IS Hicham Chaib, người Bỉ xuất hiện nói tiếng Hà Lan lên tiếng đe dọa trước khi bắn hai phát đạn giết một người đang quỳ gối. Tên này vốn cư trú ở Antwerp đã sang Syria gia nhập IS.

Kênh truyền hình nhà nước VTM (Bỉ) đưa tin cơ quan công tố TP Charleroi đã bác bỏ thông tin một nhân viên an ninh của nhà máy điện hạt nhân bị giết có liên quan đến vụ đánh bom ở Brussels và không có chuyện thẻ từ của người này bị lấy cắp.

Tại Đức, cơ quan công tố thông báo hai nghi can vừa bị bắt không có dấu hiệu liên quan đến vụ đánh bom ở Bỉ. Tại Ý, ngày 26-3, cảnh sát đã bắt giữ Djamal Eddine Ouali, người Algeria đang bị Bỉ truy nã. Hắn đã cung cấp giấy tờ giả cho ba tên khủng bố tham gia vụ tấn công ở Pháp ngày 13-11-2015 và vụ đánh bom ở Bỉ ngày 22-3.