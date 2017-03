Tên tội phạm chiến tranh Laszlo Csatary đã chết

Laszlo Csatary là tên tội phạm chiến tranh bị truy lùng gắt gao nhất thế giới. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, năm 1942, Laszlo Csatary giữ chức cảnh sát trưởng tại TP Kassa (nay là TP Kosice). Thành phố này hiện nay thuộc Slovakia còn trong chiến tranh thuộc Hungary.

Sau khi chiếm Kassa vào tháng 3-1944, phát xít Đức đã lập ra khu người Do Thái. Từ ngày 15 đến 22-4-1944, hầu hết những người Do Thái địa phương đã bị lưu đày. Laszlo Csatary bị cáo buộc là đồng phạm trong hàng ngàn cái chết của dân Do Thái.

Bị kết án tử hình vắng mặt năm 1948 ở Tiệp Khắc, Laszlo Csatary chạy sang Canada hành nghề buôn tranh dưới lý lịch giả. Năm 1995, bị Canada phát hiện lai lịch, Laszlo Csatary chạy sang Hungary. Tháng 7-2012, trong lúc Laszlo Csatary sống những ngày lặng lẽ trong một khu phố sang trọng ở Budapest với danh tính thật thì bị bắt.

Trung tâm Simon-Wiesenthal ở Israel (chuyên săn lùng bọn phát xít đào tẩu) đã đưa Laszlo Csatary lên đầu danh sách bọn tội phạm phát xít bị truy nã nhất thế giới. Sau một năm điều tra, hồi giữa tháng 6, Slovakia truy tố Laszlo Csatary về tội ác chống nhân loại. Dự kiến Laszlo Csatary sẽ phải ra tòa vào cuối tháng 9, tuy nhiên tòa chưa kịp phán xử tội ác của Laszlo Csatary thì hắn đã chết.

D.THẢO