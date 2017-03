“Thạch sùng” thắng “cá sấu”

Loạt hồ sơ này đề cập và lý giải những thành tựu rõ rệt, bước đầu trong chống tham nhũng ở châu Á, đặc biệt là Indonesia.

Tháng 4-2009, Ủy ban Chống tham nhũng Indonesia (KPK) khi điều tra một nghi án tham nhũng đã theo dõi cả điện thoại của… cảnh sát trưởng nước này, ông Susno Duadji.

“Bất khả xâm phạm” cũng vào tầm ngắm

Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền (Human Rights Watch), mỗi năm Indonesia mất hàng tỉ đôla vì tham nhũng. Trung bình mỗi doanh nghiệp ở nước này phải chi hơn 10% chi phí cho việc hối lộ và hơn 10% quỹ thời gian cho hoạt động “bôi trơn”.

Do đó, vào năm 2002 đạo luật số 30 được thông qua, tạo cơ sở pháp lý cho việc thành lập KPK. Cơ quan này được trao rất nhiều quyền: quyền yêu cầu điều trần và báo cáo, quyền cấm nghi can rời nơi cư trú, quyền theo dõi điện thoại, quyền buộc nghi can cung cấp thông tin tài chính, đóng băng các giao dịch tài chính của nghi can và quyền yêu cầu sự trợ giúp của các cơ quan thi hành luật pháp khác. Đối tượng mà KPK nhằm vào là những nhân vật ở vị trí cao trong xã hội: doanh nhân, viên chức hành chính, quan chức ngân hàng, các nhà ngoại giao, nghị sĩ, công tố viên, cảnh sát, là những thành phần mà trước kia vốn được xem như “bất khả xâm phạm” ở Indonesia.

Bibit, Chandra và những người ủng hộ sau khi được trả tự do.

Tới nay, KPK đã điều tra và đưa ra truy tố, kết tội 86 vụ đưa và nhận hối lộ liên quan tới quan chức chính phủ. Đây là một thành tựu cho dù con số đó chỉ như muối bỏ bể so với số lượng hơn 16.000 vụ việc mà họ có báo cáo.

Cuộc chiến “thạch sùng - cá sấu”

Với quyết tâm đưa ra ánh sáng những vụ tham nhũng tại một đất nước đã khét tiếng về tham nhũng từ hàng chục năm nay, KPK rất được lòng dân chúng. Nhưng con số những kẻ thù của KPK cũng tăng mạnh khi ngày càng nhiều nghị sĩ, cảnh sát, quan chức chính phủ trở thành đối tượng bị điều tra.

Tháng 7-2009, hai phó chủ tịch của KPK là Chandra Hamzah và Bibit Samad Rianto bị đình chỉ công tác. Tới tháng 9, cả hai người bị cảnh sát bắt và cáo buộc tội nhận hối lộ. Nếu được chứng thực, vụ việc sẽ tàn phá uy tín của KPK.

Tuy vậy, KPK không đơn độc. Khác với thanh tra Corrado Cattani của series phim truyền hình Ý Bạch tuộc (La Piovra), KPK không phải “một mình chống lại tham nhũng”.

Biểu tình đã nổ ra ở nhiều thành phố với hàng ngàn người tham gia, bày tỏ sự ủng hộ đối với những người bị bắt, giơ cao khẩu hiệu: “Scandal thế kỷ”, “Giết KPK là giết quốc gia”, “Các vị muốn xóa bỏ tham nhũng hay xóa bỏ KPK?”… Hàng ngàn người tụ tập bên ngoài trụ sở cảnh sát Indonesia tại Jakarta để phản đối vụ bắt giữ, đòi tổng thống phải giữ lời hứa khi tranh cử - tiêu diệt tham nhũng. Chiến dịch ủng hộ KPK trên mạng xã hội Facebook thu hút tới một triệu thành viên đòi trả tự do cho hai viên chức này.

Trước sức ép của dư luận, ngày 2-11, Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono đã phải ra lệnh thành lập một nhóm điều tra mang tên Nhóm 8. Ngày hôm sau, trong phiên điều trần tại Tòa án Hiến pháp Indonesia, những băng ghi âm được công bố đã cho thấy một âm mưu của cảnh sát nhằm phá hoại KPK. Kết quả, Bibit và Chandra được trả tự do ngay trong ngày.

Ngày 17-11, Nhóm 8 báo cáo kết quả điều tra, đưa ra các đề nghị: chấm dứt truy tố đối với Bibit và Chandra, trừng trị các quan chức có hành vi sai trái, đồng thời thành lập một ủy ban nhà nước để thực thi cải cách thể chế trong các cơ quan hành pháp. Ngày 23-11, tổng thống đã có diễn văn trả lời Nhóm 8, trong đó ông cho rằng sẽ tốt hơn nếu vụ việc Chandra-Bibit được xử bên ngoài tòa án. Tuy nhiên, ông không đề nghị chấm dứt truy tố.

Phát biểu của tổng thống ngay lập tức gây ra phản ứng từ phía dân chúng, những người cho rằng ông nói “thiếu thuyết phục”. Ngày 30-12, tổng thống nhận được thông báo chính thức từ tòa án rằng truy tố đối với Bibit và Chandra đã bị hủy bỏ. Ba ngày sau, hai người được khôi phục chức vụ cũ.

Vì sao “thạch sùng” thắng “cá sấu”?

Những gì vừa xảy ra cho thấy KPK thực sự là mối đe dọa đối với cơ quan công quyền. Sức mạnh ấy chỉ có thể đạt được khi KPK giữ vai trò độc lập, tách rời khỏi hành pháp và tư pháp đến mức không chịu sức ép nào ngay cả từ phía tổng thống. Đó là điều kiện đầu tiên cho một cơ quan chống tham nhũng hiệu quả.

Điều kiện thứ hai là những quy định đảm bảo thực quyền cho KPK. Trước khi KPK được thành lập, theo luật cũ của Indonesia, chỉ cảnh sát và Văn phòng Công tố là có quyền tiến hành các hoạt động chống tham những. Từ khi có KPK, cảnh sát và công tố viên mất độc quyền chống tham nhũng.

Dân chúng Indonesia biểu tình để bày tỏ sự ủng hộ đối với Ủy ban Chống tham nhũng với biểu ngữ: “Cứu KPK cứu Indonesia”.

Bản thân KPK cũng không độc chiếm việc chống tham nhũng mà họ chỉ đóng vai trò như một cơ quan hành động nhanh để buộc các thể chế quyền lực phải hoạt động hiệu quả hơn. Chẳng hạn, họ có thể đảm nhiệm luôn công việc điều tra và truy tố tham nhũng của cảnh sát và Văn phòng Công tố nếu thấy những cơ quan này tỏ ra chậm chạp hoặc bất lực trong một vụ án tham nhũng nào đó, hoặc nếu nghi ngờ có sự mờ ám trong hoạt động điều tra. Họ cũng có toàn quyền phối hợp, giám sát cảnh sát và Văn phòng Công tố.

Điều kiện thứ ba để KPK chống tham nhũng hiệu quả, thậm chí còn chiến thắng “cá sấu” cảnh sát trong cuộc chiến căng thẳng vừa rồi là sự ủng hộ của dân chúng. Một trong những lý do khiến các nỗ lực trước đây của Indonesia nhằm loại trừ tham nhũng đều thất bại là bởi nước này đã chỉ tập trung vào những hoạt động mang tính trấn áp tức thời (điều tra và truy tố), thay vì các hoạt động phòng chống tham nhũng có tác dụng dài hạn.

Chính vì thế, KPK là một sự khởi đầu mới, một cách đấu tranh mới với đại dịch tham nhũng: KPK đã tiến hành các chương trình giáo dục chống tham nhũng ở mọi cấp học; thiết kế và đẩy mạnh các chương trình xã hội chống tham nhũng… như một chiến lược dài hạn. Giám đốc Minh bạch quốc tế ở Indonesia, ông Teten Masduki, từng nhận định KPK ở thế vô cùng nguy hiểm vì “cả cảnh sát, Văn phòng Công tố lẫn Quốc hội đều lên kế hoạch tiêu diệt KPK”.

Tòa án Hiến pháp Indonesia cho rằng việc thành lập KPK là vi hiến, còn Quốc hội thì đang cân nhắc việc soạn thảo luật nhằm đóng cửa KPK. Có vẻ KPK giống như thứ “âm binh” mà họ đã tạo ra và giờ không sao kiểm soát theo ý họ được nữa. Tuy vậy, với sự ủng hộ của dân chúng, khó có khả năng KPK sẽ dễ dàng bị đình chỉ hoạt động.

Chính người dân Indonesia, chứ không phải cơ quan nào khác, mới là lực lượng có sức mạnh lớn nhất trong công cuộc đấu tranh với tệ nạn tham nhũng bằng việc tích cực bảo vệ KPK. Những cuộc biểu tình chống tham nhũng thu hút hàng ngàn người ở thủ đô Jakarta và các thành phố lớn tại Indonesia đã cho thấy điều đó.

ÐOAN TRANG