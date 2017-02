Thách thức cho cố vấn mới của ông Trump

Một tuần sau khi ông Michael Flynn từ chức cố vấn an ninh quốc gia, ngày 20-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bổ nhiệm Trung tướng Herbert Raymond McMaster vào vị trí này. Cố vấn an ninh quốc gia là một vị trí cố vấn độc lập cho tổng thống, không phải qua bước bỏ phiếu xác nhận của Thượng viện.

Vị tướng lão luyện

Tướng McMaster 54 tuổi, tốt nghiệp ĐH danh tiếng West Point, có bằng tiến sĩ về lịch sử Mỹ tại ĐH North Carolina, là sĩ quan quân đội được đánh giá thông minh nhất và có năng lực nhất thế hệ của ông. Không những là một nhà chiến thuật quân sự và hoạch định chiến lược nhiều kinh nghiệm, ông McMaster còn là một tướng tài trên chiến địa, chỉ huy hàng loạt chiến thắng của Mỹ trên chiến trường vùng Vịnh năm 1991 và trong chiến tranh Iraq. Tướng McMaster từng được tạp chí Time đưa vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất nước Mỹ năm 2014, gọi ông là nhà kiến trúc sư của tương lai quân đội Mỹ.

Không khó hiểu lựa chọn này được đông đảo nghị sĩ Mỹ hoan nghênh, không giống sự chọn lựa người tiền nhiệm Michael Flynn. Trong số này đặc biệt có cả Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện John McCain vốn không ưa và hay chỉ trích Tổng thống Trump.

Nhà báo Peter Bergen tại CNN, chuyên gia về phân tích an ninh quốc gia, nhận định chọn tướng McMaster vào vị trí cố vấn an ninh quốc gia là quyết định khôn ngoan của ông Trump. Theo ông, với tất cả điểm mạnh này, tướng McMaster chắc chắn sẽ hoàn thành xuất sắc công việc phức tạp của một cố vấn an ninh quốc gia.



Tướng Herbert Raymond McMaster từng được Time đánh giá là nhà thiết kế tương lai quân đội Mỹ. Ảnh: REUTERS

Sóng gió đang chờ

Tuy nhiên, theo nhà báo Dan De Luce của Foreign Policy, tướng McMaster sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức ở cương vị mới này. Thách thức đầu tiên sẽ là cuộc chiến với IS, đặc biệt trong bối cảnh Bộ Quốc phòng sắp trình lên Tổng thống Trump và Hội đồng An ninh Quốc gia kế hoạch đánh tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Trong một bài báo trên New York Times, tướng McMaster từng nhận định IS không phải là vấn đề chính ở Syria và Iraq mà chỉ là triệu chứng của các vấn đề sâu xa hơn. Nếu không có được giải pháp chính trị giải quyết được các vấn đề sâu xa này thì sẽ còn xuất hiện “con của IS”, rồi “cháu của IS”.

Tương lai quan hệ của tướng McMaster với Tổng thống Trump cũng đang được nhiều người chờ đợi, khi ông được biết đến là người thẳng tính, không ngại bảo vệ ý kiến của mình dù trái với ý cấp trên. Trong khi đó, ông Trump lại được đánh giá thiếu kinh nghiệm chính trị và bốc đồng. Việc ông Trump chọn tướng McMaster vào vị trí cố vấn an ninh quốc gia làm nhiều nhà quan sát bất ngờ vì không biết tướng McMaster sẽ làm việc hòa hợp ra sao với ông Trump và bộ sậu ở Nhà Trắng. Chưa rõ Tổng thống Trump sẽ giao quyền cho tướng McMaster đến đâu để có thể đem lại trật tự và kỷ luật tại Nhà Trắng.