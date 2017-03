Thái Lan, Campuchia đàm phán vụ bắt nghị sỹ Thái

Nhóm bảy người Thái trên, trong đó có cả thủ lĩnh phe "áo vàng" Veera Somkwamkid, bị binh sỹ Campuchia bắt giữ ngày 29/12/2010 tại khu vực tranh chấp gần đền Preah Vihear và bị đưa về thủ đô Phnom Penh để xét xử.

Giới chức Campuchia cho biết những người Thái này đã vượt biên trái phép vào tỉnh Banteay Meanchey của Campuchia, trong khi báo chí Thái Lan cho rằng khi đó nghị sỹ Panich từ tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan đi thị sát khu vực tranh chấp ở biên giới. Một số nhân vật "áo vàng" cùng đi với nghị sỹ này.

Cảnh sát Campuchia áp giải nghị sỹ đảng Dân chủ Thái Panich Vikitsreth tới tòa án Phnom Penh ngày 30/12/2010. Nguồn:AFP/TTXVN

Tòa án Phnom Penh ngày 30/12/2010 đã mở phiên xét xử kín nhóm người Thái nói trên và buộc tội họ vượt biên giới trái phép vào một khu vực quân sự với ý đồ xấu.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cùng ngày 30/12/2010 đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với những người đứng đầu các cơ quan an ninh để thảo luận về vụ việc trên. Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng phụ trách an ninh Suthep Thaugsuban; Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsuwan; Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang, Tướng Kitti Jakkrabatra; Tư lệnh Lục quân, Tướng Prayuth Chan-ocha; Tổng Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia, Tướng Thawil Pliensri và Ngoại trưởng Kasit Piromya.

Phát biểu sau cuộc họp, Thủ tướng Abhisit yêu cầu Campuchia ngay lập tức trả tự do vô điều kiện cho bảy người Thái nói trên, cho rằng việc đưa họ ra tòa xét xử khiến vấn đề thêm phức tạp.

Cùng ngày, chính phủ Thái Lan đã cử đại diện của Cơ quan khảo sát Hoàng gia tới khu vực những người Thái bị bắt giữ.

