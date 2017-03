Thái Lan: Chính phủ muốn đàm phán

Khoảng 10 giờ sáng, 10.000 người đi xe máy, xe tải tập trung về khu vực nhà thủ tướng gây kẹt xe nghiêm trọng. Người trong nhà thủ tướng đã được sơ tán.

Hàng rào an ninh được dựng nhiều lớp cách nhà 100 m.

Lực lượng an ninh chỉ cho phép lãnh đạo phe áo đỏ Nattawut Saikua và một số người đến gần nhà nhưng phải đứng cách hàng rào nhà tối thiểu 5 m. Tuy nhiên, sau một hồi giằng co, những người biểu tình đã đạp đổ hàng rào an ninh để đến gần hàng rào nhà thủ tướng.

Sau khi tưới máu, phe áo đỏ kéo đến Đại sứ quán Mỹ đưa thư yêu cầu giải thích việc tình báo Mỹ thu thập băng ghi âm điện đàm của cựu Thủ tướng Thaksin chỉ đạo phe áo đỏ phá hoại an ninh. Sau đó, họ kéo trở lại cầu Phan Fa. Các lãnh đạo phe áo đỏ tuyên bố trong thời gian tới quy mô biểu tình sẽ lại tăng lên vì người biểu tình từ các tỉnh đang tập trung về Bangkok.

Chiều ngày 17-3, Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban tuyên bố chính phủ sẵn sàng đàm phán với phe áo đỏ với điều kiện ông Thaksin phải đồng ý. Ông nói một giải pháp giải quyết xung đột chính trị hiện nay là các đảng phái phải đạt thỏa thuận chung về nội dung sửa đổi hiến pháp, bởi nếu không xung đột lại xảy ra khi tổ chức bầu cử.

Phe áo đỏ đem máu đến tưới nhà Thủ tướng Abhisit Vejjajiva vào trưa ngày 17-3. Ảnh: REUTERS

Ông đề nghị các đảng phái cam kết không tổ chức biểu tình nữa và khi bầu cử được tổ chức thì không bên nào được cản trở, lén lút phá hoại. Ông chỉ trích việc ông Thaksin thường xuyên gọi điện thoại về vì như vậy chỉ gây mất đoàn kết dân tộc và chỉ trích kế hoạch tưới máu có thể làm cho cộng đồng quốc tế nghĩ rằng người Thái mê tín. Ông cảnh báo nguy cơ bạo lực vẫn tăng và dẫn thông tin tình báo cho biết tối thiểu có hai tòa nhà cao tầng ở Bangkok có thể là mục tiêu phá hoại.

Tối ngày 16-3, ông Thaksin lại gọi điện thoại về thúc giục người biểu tình không nên bỏ cuộc vì khi người biểu tình ít dần, chính phủ có thể ra tay giải tán. Cố vấn của ông cho biết ông sẽ về Dubai ngày 19-3.

Thứ trưởng Ngoại giao Thái Lan Panich Wikitset cho biết sau khi Bộ Ngoại giao Thái Lan trình chứng cứ ông Thaksin vẫn tiếp tục dùng Dubai làm căn cứ chống phá Thái Lan, chính phủ Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất đã quyết định không cho phép ông Thaksin quay về.

Phiên họp Hạ viện hằng tuần sáng ngày 17-3 đã được hoãn lại hôm sau vì chỉ có 37/480 nghị sĩ có mặt. Ủy ban nghị sĩ đối lập đã họp và nhất trí đề nghị tất cả nghị sĩ phải dự họp vào ngày 18-3.

Trong ngày 17-3, cảnh sát đã tịch thu gần 10.000 linh kiện súng trường M-16 tại một công ty sản xuất linh kiện máy móc ở tỉnh Ayutthaya. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Quốc phòng xác nhận đã thuê công ty này sản xuất.

Tại tỉnh Nakhon Ratchasima, chiều ngày 17-3, sau khi hiến 1.000 cc máu, hơn 50 người phe áo đỏ đã đến nhà Chủ tịch Hội đồng cơ mật Prem Tinsulanonda nhưng bị cảnh sát chặn lại. Họ quyết định tưới máu vào ảnh chủ tịch Prem. Các tỉnh Pathum Thani, Ayutthaya và Nakhon Ratchasima đang tăng cường bảo vệ an ninh các cơ quan nhà nước. Tại tỉnh Chiang Mai, ngày 16-3, chính quyền tỉnh đã cấm biểu tình quanh cơ quan nhà nước từ 6 giờ tối đến 12 giờ đêm. Người vi phạm sẽ bị phạt ba tháng tù và 6.000 baht (gần 3,5 triệu đồng VN). Chiang Mai là tỉnh đầu tiên ban hành lệnh cấm. Phe áo đỏ ở tỉnh này đã thu thập được 1.000 cc máu. Sau đó, nhóm thứ nhất đem máu tới trụ sở chính quyền tỉnh để tưới bên ngoài. Nhóm thứ hai định tưới máu lên tượng nguyên tỉnh trưởng Chao Kawila nhưng bị binh sĩ chặn lại. Hỗn chiến nhỏ xảy ra. Các nhà sư đã tưới số máu này vào người các binh sĩ và phóng viên.

ĐĂNG KHOA(Theo Bangkok Post, The Nation)