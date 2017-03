Thái Lan đã nhận diện nghi can mặc áo vàng

Nghi can mặc áo vàng có thể đã rời Malaysia. Báo Bangkok Post đưa tin ngày 17-9, chỉ huy phó cảnh sát Thái Lan Chakthip Chaijinda thông báo như trên sau khi trở về từ Malaysia. Ông nói đã nhận dạng nghi can mặc áo vàng nhưng lại không nêu cụ thể danh tính. Ông đi Malaysia sau khi cảnh sát Malaysia bắt giữ hai người Malaysia và một người Pakistan liên can vụ đánh bom ở Bangkok hôm 17-8. Ông cho biết ba người này có liên quan đến đường dây buôn người đến Malaysia.

Chỉ huy trưởng cảnh sát Somyot Poompunmuang nhấn mạnh các băng nhóm buôn người Duy Ngô Nhĩ đánh bom nhằm trả thù cảnh sát trấn áp buôn người chứ không phải do Thái Lan trục xuất người Duy Ngô Nhĩ.

Trong khi đó, báo The Nation (Thái Lan) ngày 17-9 đưa tin luật sư của nghi can Bilal Muhammed (người mang hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ với tên giả Adem Karadag, là nghi can đầu tiên bị bắt hôm 29-8) cho biết sẽ yêu cầu đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ xác minh thông tin nghi can này vừa cung cấp.

Nghi can Bilal Muhammed cho biết hắn là người dân tộc Duy Ngô Nhĩ, sinh ra tại Trung Quốc, nhập cư vào Thổ Nhĩ Kỳ năm 2004 cùng với gia đình. Gia đình có quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ nhưng hắn thì chưa.

Với ý định tìm việc làm ở Đông Nam Á, hắn bỏ túi 4.000 USD sang Việt Nam. Tại Việt Nam hắn gặp một người tên Abdullah mua hộ chiếu giả với giá 1.200 USD. Sau đó từ Việt Nam hắn sang Lào và kế đến nhập cảnh vào Thái Lan ngày 21-8 (bốn ngày sau vụ nổ bom) với ý định sang Malaysia tìm việc. Nghi can không thừa nhận tham gia đánh bom ở Bangkok hôm 17-8.

TNL