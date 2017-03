Thái Lan dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp

Văn phòng thủ tướng cho biết lệnh bãi bỏ tình trạng khẩn cấp có hiệu lực từ nửa đêm 19-3.

Reuters đưa tin tình trạng khẩn cấp được bãi bỏ vì hai lý do. Lý do đầu tiên là đến giữa tháng 3, phong trào biểu tình chống chính phủ đã hạ nhiệt, buộc phải đóng cửa nhiều địa điểm biểu tình và chỉ giữ lại một địa điểm. Lý do thứ hai là Thái Lan cần cải thiện tình hình kinh tế, đặc biệt là du lịch theo yêu cầu của giới kinh doanh.

Ngày 22-1, chính phủ Thái Lan đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong 60 ngày nhằm tạo điều kiện để tiến hành bầu cử Quốc hội trước thời hạn, vào ngày 2-2. Cho dù tình trạng khẩn cấp được bãi bỏ, Luật An ninh nội địa được thông qua vào cuối năm ngoái vẫn có hiệu lực.

D.THẢO