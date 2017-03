Thái Lan gia hạn Luật An ninh nội địa

Bộ trưởng Y tế cho biết chưa rõ vật gây nổ thuộc loại gì nhưng có thể từ ngoài đường ném vào. Các binh sĩ trực chiến tại chỗ cho biết đó là đạn M79.

Phiên họp nội các buổi sáng do Thủ tướng Abhisit Vejjajiva chủ trì. Khoảng 2.800 binh sĩ, cảnh sát và dân quân được triển khai giữ an ninh (ảnh: Getty Images). Nội các nhất trí gia hạn Luật An ninh nội địa tại Bangkok và bảy tỉnh lân cận thêm bảy ngày (tới ngày 30-3).

Cùng ngày, 1.000 người biểu tình đã chạy xe máy khắp Bangkok phân phát 0,5 triệu miếng dán màu đỏ có dòng chữ: “Giải tán Hạ viện”. 40 đại đội cảnh sát sẽ được triển khai vào cuối tuần này để đối phó với cuộc tuần hành cuối tuần của phe áo đỏ.

Bộ Y tế xác nhận có thêm người biểu tình thứ hai nhiễm cúm A/H1N1. Chính quyền Bangkok đã có kế hoạch triển khai các đội y tế di động phục vụ người biểu tình nhằm ngăn chặn dịch lây lan.

Hôm nay (24-3), Hạ viện nhóm họp. Đảng Vì người Thái đe dọa tẩy chay phiên họp nếu binh sĩ và cảnh sát không rút khỏi trụ sở Quốc hội, đồng thời ra tuyên bố kêu gọi giải tán Hạ viện. Lãnh đạo các đảng Bhumjaithai và Chartthai khẳng định vẫn ủng hộ liên minh cầm quyền của Thủ tướng.

ĐĂNG KHOA (Theo Bangkok Post, The Nation)