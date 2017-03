Thái Lan thẩm vấn nghi can khủng bố

An ninh đã được tăng cường tại sân bay này, đường Khao San ở Bangkok, nơi nghi can thuê khách sạn ở và TP Pattaya. Thái Lan nghi nghi can có liên hệ với tổ chức Hezbollah ở Lebanon trong khi Hezbollah phản bác. Thủ tướng Yingluck Shinawatra cho biết nhận được tin cảnh báo khủng bố từ Mỹ.

Hãng tin AFP dẫn lời một quan chức tình báo cao cấp Thái Lan cho biết nghi can khủng bố thứ hai người Thụy Điển đã đào thoát khỏi Thái Lan và Thái Lan được Israel thông báo âm mưu khủng bố tại Bangkok trước năm mới.

Báo Nation (Thái Lan) cho biết nghi can bị bắt đã ra vào Thái Lan nhiều lần và còn vài nghi can nữa đã nhập cảnh vào Thái Lan. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Yutthasak Sasiprapa, từ ngày 13 đến 15-1, các nghi can âm mưu tấn công bằng bom xe vào Đại sứ quán Israel, địa điểm thờ phượng, công ty lữ hành và các nhà hàng người Israel thường lui tới.

LÊ LINH