Thái Lan truy nã nghi can người Pakistan

Ông đổ lỗi do báo chí đưa tin nên nghi can này biết mọi động tĩnh của cảnh sát. Ông thừa nhận đã mất dấu nghi can mặc áo vàng và có thể tên này đã đào tẩu khỏi Malaysia. Ông đánh giá ba người bị bắt ở Malaysia (vì hành vi buôn người) có thể biết nghi can mặc áo vàng ở đâu nhưng Malaysia chưa cho Thái Lan thẩm vấn.

Trước đó, báo Bangkok Post đưa tin tòa án đã phê chuẩn lệnh bắt giữ nghi can Abdul Tawab, 40 tuổi, người Pakistan (ảnh) vì đã hai lần chuyển tiền cho Emrah Davutoglu, người Thổ Nhĩ Kỳ, chồng của nghi can nữ Wanna Suansan. Cảnh sát tình nghi tên này cầm đầu đường dây buôn người Duy Ngô Nhĩ, người chi tiền cho vụ đánh bom ở Bangkok và người tổ chức cho các nghi can đánh bom đào tẩu khỏi Thái Lan. Đây là nghi can thứ 13 bị truy nã.

TNL