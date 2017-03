Thái tử Charles có hạnh phúc với bà Camilla?

Từ Công nương Diana

Thái tử Charles và Kate Middleton xuất hiện trên các báo Anh cách đây gần 4 năm (14/10/2007), dấu hiệu cho thấy Hoàng gia Anh đã chấp nhận bởi đó là lần đầu tiên ông xuất hiện trước công chúng cùng con dâu. Dư luận cho rằng, Hoàng tử William kết hôn với Kate Middleton, đám cưới được mô tả làm thay đổi lịch sử hoàng gia, nhưng cũng thể hiện nỗi niềm của Thái tử Charles, người chờ kế vị lâu nhất trong lịch sử hoàng gia bởi Nữ hoàng Elizabeth II chưa hề có ý định nhường ngôi cho dù đã bước sang tuổi 85.

Bà Camilla

Theo gia phả Hoàng gia Anh, Hoàng tử William là người đứng thứ 2 có thể nối ngôi ở quốc đảo sương mù và Công nương Diana từng bí mật gặp ông Tony Blair để thuyết phục Thủ tướng Anh rằng, Thái tử Charles không nên nối ngôi. Đây là thông tin được Maggie Rae, luật sư riêng của Công nương Diana tiết lộ trước Ủy ban điều tra của Toà án tối cao Anh hồi tháng 1-2008. Theo đó, Công nương Diana muốn Hoàng tử William tự động kế vị bởi Nữ hoàng chuẩn bị thoái vị trong năm 1996 khi muốn Thái tử Charles nối ngôi.

Nữ hoàng Anh từng yêu cầu Thái tử Charles bỏ Công nương Diana. Đây là thông tin do phát ngôn viên Hoàng gia cung cấp tại phiên toà điều tra (tháng 12/2007) về cái chết của Công nương Diana diễn ra tại London. Thái tử Charles đã đồng tình với mẹ mặc dù trong cuộc phỏng vấn Công nương Diana khẳng định, không muốn ly dị cho dù cuộc hôn nhân của họ có người thứ ba xen vào, ám chỉ bà Camilla.

Thái tử Charles với Công nương Diana

Ngày 24/2/1981, cô nuôi dạy trẻ ở London chính thức đính hôn cùng Thái tử Charles khi Diana mới bước sang tuổi 21. Hôn lễ cử hành ngày 29/7/1981 tại cung điện Buckingham. Nhưng từ năm 1992 cuộc hôn nhân của họ rạn nứt bởi Thái tử Charles có quan hệ với bà Camilla, người yêu cũ của ông. Thái tử Charles và Diana chính thức ly hôn ngày 28/8/1996.

Năm 1981, Thái tử Charles kết hôn với Diana tại Thánh đường St. Paul, London trước 800 triệu khán giả xem truyền hình, nhưng khi cưới Camilla (tháng 4/2005) chỉ có 30 nhân chứng tại Tòa thị chính Windsor và truyền hình bị cấm đưa tin, Nữ hoàng Elizabeth II không dự đám cưới này.

Công nương xứ Wales từng gọi Công tước xứ Cornwall là "Chó dữ" (Rottweiler) bởi ngay trong tuần trăng mật, Diana đã cảm thấy có đám mây mờ phủ lên đám cưới của mình khi 2 tấm hình của Camilla rơi ra từ quyển nhật ký của Thái tử Charles. Và để "trả thù" ngày 26/8/2007, điện Clarence House thông báo, Công tước xứ Cornwall Camilla quyết định không tham dự lễ tưởng niệm 10 năm ngày mất của Công nương xứ Wales tại nhà thờ Guards' Chapel thuộc giáo xứ Wellington Barracts ở London.

Gần một năm sau khi Thái tử Charles và Công nương Diana ly hôn, bà Camilla cũng chính thức chia tay chồng. Tờ Ottawa Sun của Canada số ra thượng tuần tháng 5/2005 từng "sấm truyền" rằng, cuộc hôn nhân giữa Thái tử Charles với bà Camilla chỉ kéo dài trong hai năm và trước khi ly hôn họ sẽ sinh một Hoàng tử.

Có tin nói rằng, bà Camilla không những không cho Thái tử Charles ngủ chung sau tháng trăng mật, mà còn coi ông và 2 Hoàng tử William và Harry như "học sinh và nô bộc". Thái tử Charles từng phàn nàn với bạn bè và người thân rằng, Camilla tiêu tốn tiền hơn Công nương Diana. Thời trai trẻ Thái tử là người đào hoa với danh sách dài những mối tình, trong đó có cả Sarah Spencer, dì của Công nương Diana.

Ngày 6/3/2009, 6 bức thư tình của Thái tử Charles viết thời trẻ cho bà Janet Jenkins (1976-1980) ở Canada được rao bán trên trang đấu giá mạng eBay với giá 30.000 USD. Trong bức thư viết ngày 8/6/1980 (8 tháng trước khi công bố đính hôn với Công nương Diana), Thái tử Charles tâm sự về sức ép phải kết hôn.

Trước đó (22/5/2007), Tòa phúc thẩm Anh ra phán quyết, Thái tử Charles đã bị Nhà xuất bản Ascociated Newspapers và tờ The Mail On Sunday xâm hại đời tư khi cho đăng những đoạn nhật ký trong 8 quyển nhật ký đi đường của ông do cựu thư ký của phủ thủ tướng Sarah Goodal tuồn ra ngoài. Thái tử Charles là nạn nhân của chính mình khi cuốn nhật ký bị rò rỉ. Trong cuốn sách này, Thái tử Charles đã có những bình luận không hay về các chính trị gia trên thế giới.

Đến Công tước xứ Corwall

Mặc dù chờ 8 năm sau ngày Công nương Diana qua đời, Thái tử Charles mới tái hôn cùng bà Camille, nhưng dư luận vẫn nhìn nhận ông như kẻ bạc tình. Cuộc tấn công bất ngờ vào xe riêng của Thái tử Charles nhằm phản đối kế hoạch tăng học phí đại học là điều chưa từng xảy ra đối với một Thái tử. Theo giới truyền thông, bà Camilla đã gặp Thái tử Charles trong một trận khúc côn cầu vào những năm 1970.

Camilla Parker Bowles có tên con gái là Camilla Shand, sinh ngày 17/7/1947 ở London trong gia đình có cha là nhà buôn rượu vang, mẹ thuộc dòng dõi quý tộc. Trong số các bạn trai của Camilla có Kevin Burke, con trai của Audrey Burke, Phó chủ tịch tập đoàn sản xuất máy bay Hawker Siddeley. Tiếp đến là Rupert Hambro, thuộc dòng họ Hambro giàu có và thế lực. Nhưng bà lại làm đám cưới (tháng 7/1973) với Andrew Parker Bowles không giàu có, thế lực, nhưng đẹp trai và quý phái.

Năm 2001, Thái tử Charles và bà Camilla lần đầu tiên công khai hôn nhau tại buổi gây quỹ từ thiện. Đến năm 2004, hai người xuất hiện cùng nhau thường xuyên hơn và tỏ ra hạnh phúc cả khi có ống kính camera. Sau khi lên xe hoa với Thái tử Charles, bà Camilla, từ người bị Hoàng gia chối bỏ đã trở thành người của Hoàng gia và dần được chấp thuận của công chúng.

Nữ hoàng Elizabeth II phong cho bà Camilla làm Công tước xứ Corwall, vị trí xếp sau Công chúa Anne và Công chúa Alexandra. Bà Camilla không được coi là "người phụ nữ số 2 của hoàng gia" và địa vị này thấp hơn Công nương Diana.

Theo tuyên bố của Hoàng gia thì đây là mong muốn của bà Camilla - muốn làm công tước hơn là công nương. Thái tử Charles muốn bà Camilla trở thành Hoàng hậu và để thực hiện ý định đó, từ tháng 5/2007 ông đã đánh bóng hình ảnh của vợ bởi bà Camilla chưa nhận được nhiều thiện cảm của thần dân nước Anh.

Trước khi lên xe hoa với Thái tử Charles, bà Camilla đã nhận được hàng trăm nghìn lá thư, điện thoại cùng email "dọa giết" nên Thái tử Charles đã phải cử ngay một đội đặc nhiệm tới bảo vệ 24/24 giờ cho dù khi đó bà Camilla chưa phải là thành viên của Hoàng gia. Khi đó Thái tử Charles phải bỏ tiền túi để thuê người bảo vệ vị hôn thê của mình.

Bà Camilla từng ghen với Tasha de Vasconcelos, người cho rằng Thái tử Charles đã vuốt ve thân thể cô ngay trong buổi dạ hội lúc vợ ông đang có mặt. Tuy sinh ra (1966) ở Beira, Mozambique nhưng Tasha de Vasconcelos lại là người mẫu Canada cho dù bố là người Bồ Đào Nha, mẹ là người Anh và được coi là bạn gái của Bryan Ferry.

Người mẫu Tasha de Vasconcelos

Giới truyền thông đưa tin, ngay trong lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng, Thái tử Charles đã nói với Tasha de Vasconcelos rằng, hình ảnh của cô khiến ông nhớ người yêu cũ cách đây 40 năm (thập niên 1970), bà Dale Tryon người Australia. Tasha de Vasconcelos tiết lộ mối quan hệ với Thái tử Charles trong cuốn hồi ký có tựa đề "Sắc đẹp là vũ khí".

Theo đó, mối quan hệ bắt đầu từ 1999-2000, khi Tasha de Vasconcelos có vai diễn trong phim hành động "Johnny English" của Rowan Atkinson. Sau đó họ gặp nhau nhiều lần và từng ăn trưa chỉ có 2 người tại nhà hàng không muốn tiết lộ địa chỉ.

Cách đây gần 6 năm, bà Camilla cũng từng ghen lồng lộn sau khi thấy Thái tử Charles có thái độ quá thân mật với một trong sáu nữ "tình nguyện viên" chụp ảnh khoả thân. Ngày 1/6/2005, sau khi biểu dương hành động dũng cảm cách đó 2 năm của 6 phụ nữ (tuổi từ 57 đến 69) khi họ chụp ảnh khoả thân lấy tiền ủng hộ quỹ từ thiện (hơn 1 triệu bảng Anh), Thái tử Charles đã cùng bà Camilla Parker Bowles chụp ảnh chung với họ.

Sau đó, vợ chồng Thái tử Charles và 6 phụ nữ kể trên đã dùng bữa tối trong hoàng cung. Việc làm của 6 người phụ nữ kể trên khi đó đã gây chấn động dư luận nước Anh và tiếp tục gây phiền toái cho Hoàng gia bởi tối hôm đó, bà Angiela Backe, 58 tuổi, một trong 6 phụ nữ này đã tỏ ra quá thân mật với Thái tử Charles - mời Thái tử Charles nhảy.

Sau đó, bà Angiela Backe đã kể lại câu chuyện bất hạnh của mình với Thái tử Charles khiến ngài liên tục phải an ủi, động viên. Và hành động thân mật kéo dài hơn 30 phút giữa hai người đã khiến bà Camilla Parker Bowles vô cùng tức giận. Thậm chí, bà Camilla Parker Bowles còn tuyên bố, cảm thấy cuộc hôn nhân chưa đầy 2 tháng đã xuất hiện người thứ ba.

Gần 5 năm trước (tháng 7/2006), do nhận được quá nhiều lời đe dọa, khủng bố kể từ khi kết hôn với Thái tử Charles nên bà Camilla đã quyết định đầu tư tới 100.000 bảng Anh để thành lập "Cục cảnh sát chuyên dụng" bảo vệ "Cung Camilla" ở quê nhà.

Việc này từng gây phản ứng mạnh mẽ của dư luận bởi diễn ra đúng dịp bà kỷ niệm sinh nhật lần thứ 59 (17/7/1947 – 17/7/2006). Một trong những nguyên nhân khiến dư luận quan tâm tới vấn đề kể trên bởi hằng năm Chính phủ Anh phải chi 100.000 bảng Anh cùng 2 vệ sỹ kiêm thư ký để bảo vệ, nhưng bà Camilla lại tự ý chi 100.000 bảng Anh để bảo vệ "Cung Camilla" khiến người ta không biết xoay thế nào.

"Cung Camilla" được xây 2 tầng với giá 900.000 bảng Anh là tài sản riêng của bà Camilla và từng bị rao bán sau khi thành thân với Thái tử Charles. Ban đầu bà Camilla muốn bán "Cung Camilla" để chung sống trọn đời trong 3 tư dinh của chồng, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó bà Camilla đã thay đổi quyết định. Bà thường xuyên về sống trong "Cung Camilla" mỗi khi Thái tử Charles không có mặt ở nước Anh và đây là nguyên nhân chính khiến bà Camilla đầu tư cho "Cung Camilla".

Cảnh sát Anh và MI-5 từng phá một âm mưu ám sát bằng vi khuẩn bệnh than đối với Thái tử Charles và bà Camilla cùng Hoàng tử Edward và Hoàng tử Andrew. Đây là kế hoạch do người của tổ chức khủng bố quốc tế Al Qaeda dự kiến thực hiện vào đúng dịp kỷ niệm 1 năm "sự kiện 7/7".

Cũng giống như Kate Middleton, bà Camilla không được làm nhiều việc sau khi kết hôn với Thái tử Charles, đó là không được bầu cử, không tham gia tranh cử, không thoát khỏi sự chú ý của công chúng, không thể chơi Monopoly (cờ tỷ phú, trò kiểm tra trí tuệ và may mắn của mọi người), không được nói hoặc làm gì gây tranh cãi, không được ăn hải sản giáp xác (tôm, sò, ngao…) vì sợ bị nhiễm độc, không làm việc, không được ký vào bất cứ văn bản nào không chính thức, không được dùng bữa sau khi Nữ hoàng đã ăn xong…

Quỳnh Trang - Tuấn Cường tổng hợp (Cảnh sát toàn cầu tuần số 57)