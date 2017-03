Thái-Campuchia bất đồng về quản lý đền Preah Vihear

Ngày 25 và 26-5, đoàn đại biểu Thái Lan do Bộ trưởng Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên Suwit Khunkitti dẫn đầu và đoàn đại biểu Campuchia do Phó Thủ tướng Sok An dẫn đầu đã dự họp tại trụ sở UNESCO ở Paris (Pháp). Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova dự họp với vai trò hòa giải.

Phía Campuchia trình bày báo cáo kế hoạch quản lý đền Preah Vihear. Phía Thái Lan đề nghị hoãn xem xét kế hoạch này trong phiên họp Ủy ban Di sản thế giới từ ngày 19 đến 29-6 và thời gian trì hoãn trong một năm để hai bên ngừng giao tranh và hợp tác phân định ranh giới xong xuôi. Phía Campuchia không chấp nhận đề nghị này.

Tuy nhiên, báo Bangkok Post cho biết Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova đã ủng hộ đề nghị của Thái Lan và dự định sẽ làm việc tiếp với Campuchia để đề nghị Campuchia rút lại kế hoạch quản lý đền Preah Vihear đến khi hai nước có thể phân định biên giới xong.

KHÁNH UYÊN (Theo Bangkok Post, Phnom Penh Post, THX)