Thảm họa động đất Nam Á: Số người chết gần 300 người

Theo Channel News Asia, hàng ngàn người dân phải ngủ ngoài trời khi nhiệt độ xuống tới gần mức đóng băng mà không dám vào trong nhà do sợ động đất.

“Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tới đây. Lều bạt, chăn mền và chiếu ngủ đã sẵn sàng” - Reuters dẫn lời Latif ur Rehman, một quan chức quản lý thảm họa Pakistan, nói.



Các tòa nhà đổ sụp do động đất ở Pakistan hôm 26-10. (Ảnh: Reuters)

Quân đội Pakistan và cơ quan dân dụng đã điều nhiều trực thăng tới các khu vực ảnh hưởng để đánh giá thiệt hại và chỉ đạo các hoạt động cứu hộ, ông nói.

Sạt lở đất ở khu vực đồi núi thuộc phía bắc Pakistan vào cuối tuần qua do mưa lớn và tuyết đã khiến hàng ngàn du khách mắc kẹt. Ở Pakistan, số người chết được xác nhận tính đến thời điểm này là 228 người.

Ở Afghanistan, hoạt động cứu trợ và cứu hộ tại đây diễn ra phức tạp hơn do những đe dọa an ninh từ quân nổi dậy Taliban. Tại Afghanistan, hơn 50 người thiệt mạng ở nhiều tỉnh, trong đó có Badakhshan, nơi có hàng trăm người thiệt mạng do lở đất hồi năm ngoái.

Theo nhà chức trách, số người chết có thể tiếp tục tăng lên trong vài ngày tới bởi dịch vụ viễn thông bị ngưng trệ ở phần lớn dãy núi Hindu Kush, tâm chấn của trận động đất.



Nạn nhân bị thương trong trận động đất được đưa đi chữa trị. (Ảnh: reuters)

Theo cơ quan khảo sát Mỹ, đêm 26-10, lại xảy ra thêm một trận động đất có cường độ 4,8 độ richter.

Mỹ và Iran tuyên bố viện trợ nhân đạo cho Afghanistan. Ở Washington, phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest cho biết Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ đã sẵn sàng cung cấp nơi ở khẩn cấp cũng như nguồn cứu trợ cho vùng ảnh hưởng.

Động đất xảy ra vào chiều 26-10, ở vùng núi Hindukush, phía Đông Bắc Afghanistan, với tâm chấn cách thủ đô Kabul 254 km và ở độ sâu 213 km. Dư chấn có thể cảm nhận được ở New Delhi (Ấn Độ) và phía bắc Pakistan khiến hàng trăm người hoảng sợ chạy ra khỏi các tòa nhà khi thấy đất dưới chân họ như cuộn lên.