Thảm họa kinh hoàng tại Campuchia: 375 người chết, 755 người bị thương

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện chia buồn Ngày 23-11, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi điện chia buồn đến Quốc vương Campuchia Norodom Shihamoni.Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng gửi điện chia buồn đến Thủ tướng Chính phủ hoàng gia Samdech Hunsen; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng gửi điện chia buồn đến Chủ tịch Thượng viện Samdech Chea Sim và Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin. Phó Thủ tướng-Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm cũng đã gửi điện chia buồn đến Phó Thủ tướng-Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Hor Namhong. Trong các bức điện, các vị lãnh đạo Việt Nam đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến lãnh đạo, nhân dân Campuchia và gia quyến những người bị nạn và tin tưởng nhân dân Campuchia anh em sẽ vượt qua đau thương to lớn này. LX Lập ủy ban cấp nhà nước xử lý thảm kịch Đây là thảm kịch giẫm đạp gây thương vong nhiều nhất trên thế giới kể từ sau vụ 362 người hồi giáo bị giẫm chết trong một lễ hội hành hương đến thánh đường Mecca (Saudi Arabia) tháng 1-2006. Theo Bộ trưởng Thông tin Khieu Kanharith, có giả thuyết một thanh niên hù dọa các bạn gái rằng cầu sắp sập và gây hoảng loạn dẫn đến giẫm đạp, phần lớn những nạn nhân chết vì nghẹt thở và chảy máu trong. Báo Phnom Penh Post dẫn lời một nhân chứng rằng rất nhiều người bị điện giật vì nước từ vòi rồng của binh sĩ phun trúng dàn điện trên cầu. Tuy nhiên, Bộ trưởng Khieu Kanharith phủ nhận thông tin rằng binh sĩ đã phun vòi rồng vào đám đông. Cây cầu bắc qua đảo Koh Pich (đảo Kim Cương) - nơi xảy ra thảm họa đã bị phong tỏa. Ảnh: TUN SUK TUN Theo chỉ thị của Thủ tướng Hun Sen, một ủy ban cấp nhà nước đã được thành lập do Phó Thủ tướng Sok An dẫn đầu để xử lý thảm kịch. Theo hãng tin AP (Mỹ), chính phủ Campuchia thông báo không có người mang quốc tịch nước ngoài thiệt mạng và bị thương trong thảm họa. Tuy nhiên, theo thông tin từ các bệnh viện, không loại trừ trong số các nạn nhân chết và bị thương có cả người nước ngoài. THIÊN ÂN