Tham nhũng trong an toàn thực phẩm

Sáu vụ án lớn gồm:

Vụ án tiêu thụ 16 tấn sữa bột nhiễm melamine: Công ty TNHH Thương mại Bát Kỳ Quảng Tây nhập hơn 26 tấn sữa bột nguyên kem nhiễm melamine từ khu tự trị Nội Mông. Hồi tháng 3, công ty bị phát hiện bán 16,25 tấn sữa bột đóng gói cho Công ty TNHH Thực phẩm Cát Hỉ Đạt Trùng Khánh. Nhân viên kinh doanh Uông Lập Kiệt bị bắt.

Vụ án tiêu thụ thuốc hỗ trợ tiêu hóa giả: Ngày 21-6-2010, Đường Thuận Quân tiêu thụ ba loại thuốc giả (mỗi loại 100 hộp) gồm thuốc hỗ trợ tiêu hóa hiệu Giang Trung dành cho trẻ em, thuốc hỗ trợ tiêu hóa hiệu Giang Trung dành cho người lớn và thuốc cảm 999. Tháng 11-2010, Quân bị kết án một năm sáu tháng tù giam.

Vụ án tiêu thụ 6,75 tấn sữa bột nhiễm melamine: Tháng 8-2010, Đường Vĩ mua 6,75 tấn sữa bột nhiễm melamine từ TP Thạch Gia Trang (tỉnh Hà Bắc) mang về Trùng Khánh tiêu thụ. Vĩ bị bắt giam và đã bị khởi tố.

Vụ án tiết heo độc Cửu Long Pha: Ngày 17-3, Cục Công Thương quận Cửu Long Pha phát hiện một cơ sở gia công tiết heo cho thêm chất formaldehyde nhằm giữ tiết heo không hỏng. Hai nghi phạm Trịnh Lễ Kiều và La Lục Thanh bị bắt.

Vụ án tiết heo quận Ba Nam: Ngày 10-4, Cục Công Thương quận Ba Nam phát hiện một xe tải chở 1.250 tấn tiết heo có chất formaldehyde. Hai nghi phạm Từ Tiểu Lâm và Từ Quảng Thanh bị bắt.

Vụ án sản xuất thuốc tiêm giả: Cung Đức Khâm giả danh tiến sĩ, trà trộn vào làm tại Trung tâm Nghiên cứu chống lão hóa sinh học từ năm 2009. Tại đây, Khâm điều chế hơn 1.000 lọ thuốc tiêm tĩnh mạch IMF 50 ml và hơn 40.000 ống thuốc tiêm chống lão hóa sinh học IMF số 1 loại 20 ml. Khâm bị bắt ngày 29-4.

Viện Kiểm sát TP Trùng Khánh cho biết trong quá trình điều tra đã phát hiện một số đầu mối liên quan đến hành vi tham nhũng của công chức, viên chức trong ngành giám sát, quản lý thực phẩm và dược phẩm.

Các hành vi tiếp tay với tội phạm gồm lạm dụng chức vụ và quyền hạn, nhận hoặc đòi hối lộ, thiếu tinh thần trách nhiệm để mưu cầu lợi ích riêng, giao dịch tiền-quyền, che giấu không khai báo tội phạm.

Trước đây, cơ quan điều tra thường chờ các cơ quan hành chính bàn giao thông tin đầu mối về mất an toàn thực phẩm-dược phẩm rồi mới điều tra. Nay Cục Công an TP Trùng Khánh đã lập chi đội trinh sát điều tra tội phạm thực phẩm-dược phẩm đầu tiên ở Phân cục Công an quận Sa.

Chi đội gồm 30 cảnh sát, chia thành bốn đại đội phụ trách dược phẩm, thực phẩm, pháp chế và tổng hợp. Các trinh sát được trang bị đầy đủ kiến thức chuyên ngành. Một đường dây nóng cũng được thành lập.

Lươn có ký sinh trùng Tân Hoa xã ngày 19-5 đưa tin, TP Thượng Hải đã liên tiếp phát hiện sáu lô hàng lươn nhập từ Indonesia và ba lô nhập từ Philippines bị nhiễm ký sinh trùng gnathostoma spinigerum. Lươn nhập giá rẻ hơn lươn trong nước nên nhà hàng rất chuộng. Mỗi tháng Thượng Hải tiêu thụ khoảng 1.500 tấn lươn các loại và dẫn đầu cả nước về lươn nhập khẩu. Ký sinh trùng nêu trên gây bệnh giun gnasthostama làm động kinh, liệt chi và viêm màng não. Bệnh chủ yếu lây qua đường ăn uống, tiếp xúc và từ mẹ sang con.

