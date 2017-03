Than Mông Cổ rơi vào tay tập đoàn Trung Quốc

Chính phủ Mông Cổ vừa cấp phép khai thác cho ba tập đoàn gồm Tập đoàn than Peabody Energy của Mỹ (24%), Tập đoàn Shenhua của Trung Quốc (40%) và một tập đoàn liên doanh Nga-Mông Cổ (36%).

Ba tập đoàn phải ứng trước không hoàn lại 500 triệu USD cộng với 500 triệu USD đã chuyển từ trước. Ba ông lớn đã đầu tư đường thông tin liên lạc và trạm điện đến 7 tỉ USD.

Mỏ than Tavan Tolgoi ở sa mạc Gobi là một trong những mỏ than lớn nhất thế giới, có trữ lượng ước khoảng 6,4 tỉ tấn than trải dài trên 68.000 ha. Đây là một trong các vỉa giàu than nhất với tỉ lệ 1/4 than cốc (nguyên liệu chính để sản xuất thép). Do nhu cầu than cốc đang tăng, Trung Quốc và Ấn Độ đều ngắm nghía khoáng sản của Mông Cổ.

TRỊNH LÊ (Theo AFP, La Tribune)