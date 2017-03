Thân nhân ‘John Thánh chiến’ ở Kuwait bị giám sát

Mohammed Emwazi được xác nhận là nhân vật "John Thánh chiến’ khét tiếng của IS trong các đoạn phim quay cảnh tử hình công dân Mỹ

Gia đình Mohammed Emwazi vốn ở Iraq đã sang Kuwait và Mohammed Emwazi chào đời tại Kuwait. Sau đó, gia đình chờ nhập quốc tịch Kuwait nhưng cuối cùng bị loại vì bị Kuwait nghi ngờ gia đình có cộng tác với quân đội Iraq trong thời kỳ Iraq chiếm Kuwait bảy tháng năm 1990-1991. Năm Mohammed Emwazi sáu tuổi, gia đình vốn khá giả đã chuyển tới cư trú tại London (Anh).

Mohammed Emwazi có trở lại thăm Kuwait nhiều lần với tư cách gia đình. Lần cuối cùng vào đầu năm 2010. Lúc đó hắn sử dụng hộ chiếu Anh vào Kuwait từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Năm 2014, hắn bị cấm nhập cảnh vào Kuwait sau khi Anh đưa hắn vào danh sách nghi can khủng bố. Báo Al-Rai dẫn nguồn tin an ninh Kuwait cho biết cha của Mohammed Emwazi (mang quốc tịch Anh) đang ở Kuwait và đã bị cơ quan an ninh thẩm vấn.

Theo báo Daily Mail (Anh), năm 2010, Mohammed Emwazi đã viết thư cho báo này than thở muốn tự tử vì bị cơ quan an ninh theo dõi gây áp lực. Tổ chức bảo vệ quyền của tín đồ Hồi giáo Cage ở Anh chỉ trích vì cơ quan an ninh theo dõi quá rát nên Mohammed Emwazi ngày càng trở nên cực đoan hơn. Thị trưởng London Boris Johnson đã lên án tổ chức Cage là “ủng hộ khủng bố”.

D.THẢO