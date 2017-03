Thành lập 'chi nhánh' của IS ở Philippines

Theo The Sydney Morning Herald, trong một đoạn video được đăng trên trang web của một nhóm Hồi giáo cực đoan, các chiến binh mang theo cờ của IS và các chỉ huy có mang vũ khí đã cùng tuyên thệ sẽ trung thành với thủ lĩnh của IS là Abu Bakr al-Baghdadi.



Trước đây, bốn nhóm này hoạt động riêng rẽ và tuyên bố hỗ trợ cho IS. Tuy nhiên, đoạn video cho thấy họ có thể đã đồng ý để sáp nhập lực lượng, tạo ra một mối đe dọa thậm chí còn mạnh hơn từ khu vực đảo giáp biên giới Malaysia.



Bốn nhóm khủng bố tuyên thệ trung thành với IS. Ảnh: Yahoo

Đoạn video được đăng hôm 4-1 cho thấy thủ lĩnh nhóm khủng bố khét tiếng Abu Sayyaf - Isnilon Hapilon diễu hành cùng các thủ lĩnh cực đoan khác, những người đang hoạt động trên các đảo Sulu và Basilan. Video hiện đã bị xóa.

Đoạn video cũng quay cảnh nhiều thành viên của các tổ chức trên phô diễn súng ống, các kỹ năng chiến trường như đu dây, leo thang, bắn súng... Một số người còn cầm cờ IS trong tay.

Mỹ đã treo phần thưởng 5 triệu USD cho việc bắt giữ tên thủ lĩnh Hapilon, người đã chủ mưu nhiều vụ tấn công, chặt đầu và bắt cóc trong khu vực trong thập niên qua.

Trước đây, Abu Sayyaf và các nhóm khủng bố khác từng tuyên thệ trung thành với IS. Thủ lĩnh Hapilon lần đầu tiên tuyên thệ trung thành với IS trong một đoạn video đăng trên YouTube hồi tháng 7-2014.

Nhóm Southern Philippine đã đăng một số video tuyên truyền từ tháng 11 năm ngoái trong khi một đoạn video được công bố hồi tháng 12-2015 cho thấy các chiến binh tại một trại huấn luyện bí mật tự xưng là "lính của Caliphate ở Philippines".



Bốn nhóm khủng bố riêng rẽ đã tuyên bố sáp nhập thành một chi nhánh của IS tại Philippines. Ảnh: Yahoo

Rohan Gunaratna, một chuyên gia về khủng bố của Trung tâm Bạo lực Chính trị và Nghiên cứu Khủng bố Quốc tế (Singapore), nói với trang tin tức trực tuyến Rappler rằng việc các chiến binh tuyên bố thành lập chi nhánh ở miền Nam Philippines sẽ tạo một thách thức chưa từng có cho chính phủ Manila.

"Với việc tuyên bố thành lập một chi nhánh của Nhà nước Hồi giáo ở miền Nam Philippines, ảnh hưởng của IS có khả năng tăng lên, gây đe dọa đến cả miền Nam Philippines và Đông Malaysia" - TS Gunaratna nói.

"IS có thể tạo ra một nơi trú ẩn an toàn ở Basilan và các hoạt động từ quần đảo Sulu vào Philippines và Malaysia" - theo Gunaratna.