Thành viên hội kín tính ám sát Obama bằng tia phóng xạ

Glendon Scott Crawford và một người đàn ông khác đã bị bắt giữ vào năm 2013 và bị buộc tội âm mưu làm rò rỉ phóng xạ tại một nhà thờ Hồi giáo ở Albany, New York và một trường học gần đó.



Trong khi tranh luận tại tòa án liên bang ở Albany, luật sư bào chữa cho Crawford cho biết thân chủ của ông đã muốn từ bỏ kế hoạch ngay từ đầu nhưng đã bị các “tổ chức bí mật” của chính phủ lôi kéo tiếp tục thực hiện.



- Glendon Scott Crawford, 49 tuổi được giải ra khỏi tòa án liên bang

Luật sư Kevin Luibrand nói : “Crawford có quan điểm chính trị mạnh mẽ và đi theo chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo.” Tuy nhiên, Luibrand khẳng định kế hoạch này sẽ không bao giờ được xây dựng nếu như không có chính phủ cung cấp các thành phần cần thiết.

Về phía các công tố viên, họ chỉ cho bồi thẩm đoàn thấy rằng các thiết bị được lắp đặt chỉ từ máy bắn tia X công nghiệp và hàn chùm điện tử.

Trong một ghi âm từ phiên xử trong tòa án, Crawford mô tả mình là thành viên của hội Ku Klux Klan (KKK) và ông cùng đồng sự là Eric Feight đang lên kế hoạch tấn công Nhà Trắng. Feight sau đó phải nhận 15 năm tù vì tội hỗ trợ vật chất cho khủng bố.



Crawford tiết lộ có kế hoạch dùng súng bắn tia phóng xạ để tấn công Nhà Trắng (Ảnh minh họa)

Ông Rodney Margolis, đại diện cho Liên đoàn người Do thái phía bắc New York, cho biết Crawford quan tâm đặc biệt đến các nhà lãnh đạo Do thái và có tư tưởng muốn giết hại người Hồi giáo.

Hiện Crawford đang đối mặt với 3 tội danh, trong đó đặc biệt có tội âm mưu sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Đảng KKK hay còn gọi đảng 3K (Ku Klux Klan) có chủ trương đề cao thuyết người “da trắng thượng đẳng”, chủ nghĩa Do Thái, bài Công giáo, chống đồng tính luyến ái. Các hội kín thường sử dụng các biện pháp khủng bố, bạo lực và các hoạt động mang tính hăm dọa với người Mỹ gốc Phi và nhiều người khác ở Mỹ.