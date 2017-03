Thành viên IS tự tay hành quyết mẹ mình

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)

Theo Reuters, tổ chức Đài Quan sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết vụ hành quyết man rợ và vô nhân tính này xảy ra ở Raqqa, Syria.

Nguồn tin cho biết người phụ nữ tầm 40 tuổi cảnh báo con trai 20 tuổi của bà rằng liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu sẽ đập tan nhóm khủng bố này và khuyên phiến quân IS này cùng bà trốn khỏi Raqqa. Bà bị bắt giữ sau khi tên chiến binh này nói cho các thủ lĩnh IS về vụ việc.

Hôm 6-1, gã con trai vô lương tâm tự tay xử tử mẹ mình gần tòa nhà bưu điện thành phố, nơi bà làm việc. Hàng trăm người dân Raqqa chứng kiến vụ hành hình tàn khốc này.

Nhóm khủng bố IS đã kiểm soát phần lớn lãnh thổ ở Syria và Iraq. IS cũng đã hành quyết hàng trăm người với cáo buộc làm gián điệp, hợp tác với kẻ thù hoặc vi phạm luật Hồi giáo hà khắc. Tổ chức SOHR ước tính IS hành quyết tổng cộng hơn 2.000 người dân Syria trong vòng 18 tháng.