Thế giới bất ổn, Mỹ thu về siêu lợi nhuận

Theo ông Christopher Preble, Phó chủ tịch bộ phận nghiên cứu chính sách quốc phòng và đối ngoại, Học viện Cato (Mỹ), nhận thức của người Mỹ về hiểm họa an ninh đã bị “bóp méo” bởi những suy đoán thiếu chính xác. Ông nói: “Chúng ta chú ý nhiều về tính ác liệt của những nguy cơ nhưng lại không màng đến khả năng xảy ra của chúng trong thực tế”.



Thổi phồng hiểm họa an ninh thế giới, ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ đang thu về siêu lợi nhuận (Ảnh: RIA Novosti).

Khi được hỏi ai là người hưởng lợi trong việc làm chệch hướng suy luận và thổi phồng các mối đe dọa, ông Preble thẳng thắn lên án ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ - những người đang “giúp bảo vệ quốc gia khỏi hiểm họa”.

Theo ông, có một số người đã được đặc cách hưởng siêu lợi nhuận nhờ dựng lên cái gọi là “mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh Hoa Kỳ”. Tại Mỹ, việc đầu tư quá mức vào lĩnh vực an ninh đang kéo theo sự thiếu hụt vốn đầu tư cho các lĩnh vực quan trọng khác mang lại nhiều giá trị thực tế hơn cho nền kinh tế nước này.

Truyền thông Mỹ và quốc tế đang quá tập trung vào những mối đe dọa an ninh từ IS đến tin tặc và chủ nghĩa khủng bố. Trong khi đó, ông khẳng định “bản chất thế giới hiện nay an toàn hơn tất cả mọi thời kỳ trước đây trong lịch sử loài người”.

Theo Viện nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, chi phí quốc phòng của Hoa Kì hiện đứng đầu thế giới, lớn hơn cả tổng chi phí quốc phòng của 8 nước ở theo sau cộng lại.

Báo cáo độc lập của Trung tâm Thông tin Quốc phòng cho biết, chi phí cho an ninh của Mỹ, bao gồm phần chi tiêu của Lầu Năm Góc và một số các cơ quan an ninh khác, trong năm 2014-2015 có thể chạm mốc 1 tỉ USD.