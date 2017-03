Thế giới hoảng sợ phóng xạ ở Nhật

Ngày 15-3, Liên minh châu Âu (EU) đã họp khẩn cấp để bàn khả năng ứng phó của các nước EU nếu xảy ra thảm họa như Nhật. Cùng ngày, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố ba tháng nữa mới quyết định kéo dài hoạt động của 17 nhà máy điện hạt nhân lên 12 năm. Đức tạm đóng cửa bảy lò phản ứng để kiểm tra. Thụy Sĩ đã ngưng xây dựng ba nhà máy điện hạt nhân. Ngày 15-3 tại Philippines, hàng trăm người dân đã biểu tình trước dinh tổng thống ở Manila (ảnh: AFP) nhằm phản đối kế hoạch cho nhà máy điện hạt nhân Bataan hoạt động trở lại. Chính phủ mất tám năm và tiêu tốn 2,3 tỉ USD để hoàn thành công trình này năm 1984. Hai năm sau, Thanh tra an toàn Quốc tế kiểm tra và cho biết nhà máy không an toàn vì gần núi lửa và vùng đứt gãy động đất. ĐĂNG KHOA - KHÁNH UYÊN (Theo BBC, The Star)