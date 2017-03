Thêm hai nghi can bị bắt ở Chechnya

Lực lượng đặc nhiệm bắt giữ hai nghi can này trong chiến dịch truy lùng vào đêm 8-3 ở huyện Shelkovskoi của Chechnya (nước cộng hòa thuộc Liên bang Nga).

Hai đối tượng này đã bị khoanh vùng sau khi cơ quan điều tra nghiên cứu các cuộc điện thoại của nghi can Zaur Dadayev (chỉ huy phó cảnh sát đặc nhiệm ở Chechnya, bị bắt hôm 7-3) và phát hiện hai đối tượng liên hệ thường xuyên với Zaur Dadayev. Như vậy đến nay đã có bảy nghi can bị bắt. Trong số này Zaur Dadayev đã nhận tội (ảnh). Ủy ban Điều tra Liên bang Nga đang tiếp tục xác minh hai nghi can mới bị bắt có liên can trực tiếp đến vụ ám sát hay không.

Theo lời khai của các nghi can, Zaur Dadayev chính là người tổ chức vụ ám sát ông Boris Nemtsov. Hãng tin Interfax (Nga) cho biết Zaur Dadayev là tín đồ Hồi giáo sùng đạo nên cảm thấy kích động vì những lời phát biểu của ông Boris Nemtsov về đạo Hồi sau khi tuần báo Charlie Hebdo ở Pháp bị tấn công. Interfax cũng đưa tin kết quả xét nghiệm pháp y cho thấy Zaur Dadayev chính là thủ phạm bắn chết ông Boris Nemtsov. Nhận định này sẽ đầy đủ hơn sau khi cơ quan điều tra tìm thấy hung khí.

Interfax cho biết cơ quan chức năng cũng đã mở một cuộc điều tra mới về khả năng có yếu tố nước ngoài can thiệp trong vụ ám sát ông Boris Nemtsov vì các nghi can đã có tiếp xúc với đầu mối nước ngoài.