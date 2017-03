Thêm một quan chức cấp cao Trung Quốc “ngã ngựa“

Theo điều tra, trong thời gian làm Cục trưởng Cục Thăm dò Địa chất tỉnh Sơn Tây, An Tuấn Sinh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để đòi và nhận hối lộ; lạm dụng quyền lực gây thất thoát tài sản nhà nước; vi phạm quy định về tính liêm khiết khi nhận tiền biếu; lợi dụng chức vụ để người thân kinh doanh trục lợi…



Căn cứ các quy định hiện hành liên quan, Tỉnh ủy Sơn Tây đã ra quyết định khai trừ khỏi Đảng và cách mọi chức vụ về chính quyền đối với An Tuấn Sinh, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan sang cơ quan tư pháp điều tra xử lý theo pháp luật.



Còn theo mạng Trung Nguyên và “Trịnh Châu vãn báo” cùng ngày, Cục Năng lượng quốc gia Trung Quốc hôm 23/6 phát đi thông báo Vụ phó Vụ Điện lực Lương Ba đã bị đưa đi điều tra.



Như vậy, đây là quan chức thứ năm của Cục Năng lượng quốc gia “ngã ngựa” trong gần 3 tháng qua.



Trước đó, cơ quan kiểm sát đã lập án điều tra và áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với Cục phó Cục Năng lượng quốc gia Hứa Vĩnh Thịnh, Vụ trưởng Vụ Điện hạt nhân Hách Vệ Bình, Vụ trưởng Vụ Năng lượng mới và năng lượng tái tạo Vương Tuấn và Vụ phó Vụ Than Ngụy Bằng Viễn./.