Thêm một thủ lĩnh IS bị hạ sát

Dẫn lời chỉ huy quân đội Iraq, kênh truyền hình này cho biết ít nhất 10 phiến quân IS cùng với tay chỉ huy đã bị tiêu diệt trong đợt không kích.

Hồi đầu tuần, người chịu trách nhiệm về tài chính cho tổ chức IS tại Mosul là Mohammed Afari cũng đã bị giết do trúng bẫy.



Phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS với lá cờ của tổ chức này tại Iraq

Nhà nước Hồi giáo IS là một nhóm thánh chiến dòng Sunni hiện đang chiếm giữ một phần lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria. Nhóm này đã chiếm được lãnh thổ tại Syria từ hồi 2012, và đến năm 2014 đã mở rộng khu vực ở Iraq. Tại những nơi IS chiếm giữ đều phong các chức quốc vương cai quản các lãnh thổ này.

Hiện IS đang bị các cuộc tấn công gián trả quyết liệt từ lực lượng quân đội chính phủ Iraq và Syria, cũng như các nhóm quân người Kurd và các cuộc không kích do liên minh quân sự nhiều nước do Mỹ dẫn đầu.