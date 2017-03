Thêm một vụ hải quân Iran bao vây tàu Mỹ

CNNcho biết tin độc quyền của mình là do Hải quân Mỹ cung cấp, theo đó tàu hàng Maersk Kensington treo cờ Mỹ bị 4 tàu tuần tra Iran bao vây ở eo biển Hormuz hôm 25-4.

Một quan chức quân đội cấp cao của Mỹ tiết lộ các tàu Iran bao vây và “theo đuôi tàu Kensington một thời gian trước khi tự rút lui”. Vụ việc này khiến Hạm đội 5 Hải quân Mỹ phải ra thông báo cảnh báo các tàu thuyền qua lại khu vực trên.

Tàu khu trục USS Farragut của Mỹ. Ảnh: US Navy

Tin thêm về vụtàu hàng Maersk Tigrisbị Iran bắthôm 28-4, người phát ngôn Lầu Năm Góc, Đại tá Steve Warren, cho biết vào hồi 4 giờ sáng cùng ngày, ít nhất 5 tàu tuần tra của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã nổ súng cảnh cáo, sau đó tiến sát và ra lệnh cho lính bảo vệ bờ biển nhảy lên boong.

Ông Warren khẳng định việc Iran nổ súng cảnh cáo là “không phù hợp” vì dù eo biển Hormuz nằm trong lãnh hải Iran nhưng tàu bè vẫn đi qua eo biển này trên cơ sở luật pháp quốc tế. Theo ông, trên tàu có hơn 30 thủy thủ và không có ai là người Mỹ.

Sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu từ tàu Maersk Tigris, Hải quân Mỹ đã phái tàu khu trục USS Farragut lên đường đến khu vực trên giám sát tình hình. Một nguồn tin cấp cao củaCNNcho hay đến lúc này, Mỹ chưa có ý định triển khai hoạt động quân sự nào bên cạnh việc theo sát diễn biến. “Mỹ tin là Iran sẽ thả tàu” – nguồn tin trên nói.

Cùng ngày 28-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jeff Rathke cho biết Mỹ có thỏa thuận bảo vệ an ninh cho đảo quốc Marshall. Nhưng phía Marshall chưa có yêu cầu hỗ trợ gì, do đó nói đến sử dụng vũ lực lúc này là không phù hợp, theo ông Rathke. “Tuy nhiên, mối quan tâm lớn của Mỹ là đảm bảo các tuyến hàng hải trong khu vực được thông suốt và an toàn” – ông nói.

Trong khi đó, hãng tinFarscủa Iran đưa tintàu Maersk Tigrisbị bắt giữ theo yêu cầu của Tổ chức Hàng hải và cảng Iran (IPMO). Một tòa án Iran đã ra lệnh bắt tàu, trong phán quyết có nói IPMO có khúc mắc tiền bạc với chủ tàu Maersk Tigris.

Vụ đụng độ trên xảy ra sau khi chính quyền Tổng thống Barack Obama điều động tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và tàu tuần tiễu hộ tống USS Normandy tới vùng biển ngoài khơiYemennhằm tăng cường an ninh và phối hợp với các lực lượng tàu chiến khác của Mỹ trong khu vực để sẵn sàng giám sát, ngăn chặn những chuyến tàu - trong đó có tàu của Iran - tình nghi chuyên chở vũ khí, trang thiết bị quân sự và hậu cần cho các tay súng Houthi ở Yemen.

Chưa rõ những vụ việc này có ảnh hưởng đến cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và nhóm P5 1 hay không. Ngày 27-4, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết P5 1 đang tiến gần hơn bao giờ hết tới một hiệp định cuối cùng về chương trình hạt nhân Iran.

Theo Hải Ngọc/NLĐO