Thi thể tìm thấy là của cô dâu gốc Việt

Wayne Carver, người đứng đầu cơ quan giám định pháp y Connecticut, hôm qua cho biết Le đã bị giết nhưng chưa tiết lộ nguyên nhân cái chết để phục vụ quá trình điều tra, AP cho hay.

Cảnh sát tìm cách giảm sự lo sợ ở trong khu học xá của trường và nói rằng vụ sát hại cô gái 24 tuổi này là có chủ định nhưng không tiết lộ tại sao ai đó muốn giết Le chỉ vài ngày trước khi cô cưới.

“Chúng tôi không cho rằng đây là hành động ngẫu nhiên”, phát ngôn viên cảnh sát Joe Avery nói và cho biết thêm giới chức không cho rằng các sinh viên khác dính líu đến vụ giết người này. Ông cũng bác bỏ thông tin cho rằng cảnh sát đã bắt được nghi phạm.

Lãnh đạo trường Yale tuyên bố tòa nhà nơi Le làm việc sẽ được tăng cường an ninh và mở cửa trở lại. Tuy nhiên, nhiều sinh viên nói rằng họ lo ngại cho sự an toàn của bản thân. Michael Vishnevetsky, 21 tuổi, cho biết anh không cảm thấy an toàn khi đi đến phòng nghiên cứu ở một tòa nhà khác. “Tôi cảm thấy rất khác những gì mình thường cảm thấy trước kia”, anh nói.

Muneeb Sultan, 20 tuổi, cho biết anh rất sốc khi biết rằng án mạng đã xảy ra trong trường Yale. “Thật kinh hãi khi nghĩ rằng có kẻ giết người lởn vởn trong khu học xá”, Sultan cho hay.

Annie Le, 24 tuổi, lớn lên ở bang California, Mỹ và tốt nghiệp ngành khoa học sinh học tại đại học Rochester, New York, năm 2007. Le biến mất khỏi một tòa nhà của đại học Yale, nơi cô đang làm nghiên cứu tiến sĩ ngành dược hôm 8/9, chỉ 5 ngày trước khi cưới.

Cảnh sát đã tìm thấy thi thể của cô chiều 13/9. Hôn phu của cô không bị đưa vào diện bị tình nghi và anh này đang hợp tác với cơ quan điều tra.