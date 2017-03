Thiên tai ở châu Âu, Mỹ và Trung Đông

Tại châu Âu, nhiều nước cảnh báo người dân chuẩn bị đón một tuần lễ u ám vì giá lạnh và bão tuyết. Tại Anh, Pháp, Hà Lan, nhiều sân bay vẫn đóng cửa, giao thông đường sắt vẫn còn bị hủy.

Tại Trung Đông, bão lớn kèm mưa to và tuyết rơi đã tàn phá nặng nề năm nước gồm Lebanon, Israel, Syria, Jordan và Ai Cập. Tại Lebanon, sóng cao đến 10 m đánh vỡ nhiều tàu đánh cá. Giao thông bị gián đoạn nghiêm trọng. Một phụ nữ thiệt mạng vì cây đè. Tại Israel, gió mạnh làm một tàu vận tải chìm. Một du khách Nga mất tích vì bị cuốn ra biển.

Bão cát đã xảy ra ở ven biển Jordan. Tại Ai Cập, do mưa to gió mạnh và bão cát, hàng không ở thủ đô Cairo hầu như ngưng trệ. Kênh đào Suez và nhiều cảng biển đóng cửa. Một nhà máy dệt ở Alexandria bị sập (ảnh: AFP) làm bảy người chết, 10 người bị thương. Như vậy con số thương vong do thiên tai đã tăng lên 18 người chết. Tại Syria, do tuyết rơi quá dày, người dân được khuyến cáo tránh ra đường. Cảng Tartous lớn nhất Syria đóng cửa.

THIÊN ÂN (Theo Aljazeera, BBC, The Star)