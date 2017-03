Thiên tai sẽ gây thiệt hại gấp ba lần

40 năm qua, 3,3 triệu người chết trong thiên tai, trong đó 1 triệu người ở châu Phi chết do khô hạn.

Các ghi nhận này được nêu trong báo cáo dày 250 trang do cơ quan Chiến lược quốc tế phòng chống thiên tai của LHQ và Ngân hàng thế giới thực hiện và công bố ngày 11-11 tại New York (Mỹ). 70 chuyên gia nghiên cứu trong hai năm. Theo báo cáo, 85% dự báo khí tượng trong vòng ba ngày là chính xác so với 50% dự báo trong một tuần. Báo cáo đưa ra nhiều giải pháp như tạo cơ hội cho dân biết dự báo khí tượng, lấy trường học làm chỗ tránh bão, sử dụng đường sá để thoát nước.

l Sri Lanka đã triển khai quân đội giúp sơ tán nạn nhân lũ lụt ở thủ đô Colombo. Tàu hải quân cũng được trưng dụng. Khoảng 250.000 người phải sơ tán. Hàng ngàn căn nhà bị ngập, trong đó tòa nhà Quốc hội bị ngập dưới 1 m nước. Chủ tịch Hạ viện phải đi xuồng khảo sát tòa nhà. Phiên họp Quốc hội ngày 11-11 bị hủy. Colombo gánh chịu lượng mưa lớn nhất trong 18 năm qua.

TNL (Theo MJN, CRI)