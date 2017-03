Thiệt hại thiên tai tăng, tử vong giảm

Ngày 10-5, nhân khóa họp thứ ba của tổ chức Nền tảng thế giới về giảm thiểu nguy cơ thiên tai (*) tại Genève (Thụy Sĩ) từ ngày 10 đến 13-5, LHQ đã công bố báo cáo với tựa đề Tỏ rõ nguy cơ, xác định lại phát triển. Báo cáo kết luận thiệt hại kinh tế do thiên tai gây ra tăng ở các châu lục nhưng nguy cơ tử vong lại giảm hơn 20 năm trước.

Thiên tai gây thiệt hại tài sản thế giới 1.580 tỉ USD do kinh tế bị ảnh hưởng, tăng gấp ba lần so với 40 năm trước (525,7 tỉ USD). Riêng GDP thế giới bị thiệt hại do bão nhiệt đới tăng từ 3,6% trong những năm 1970 lên 4,3% trong thập niên đầu của thế kỷ 21. Số nhà cửa bị thiệt hại tăng gấp sáu lần trong 20 năm qua.

Báo cáo đã cảnh báo tình trạng đô thị hóa thiếu quy hoạch và quản lý kém, môi trường suy thoái và nạn đói nghèo. Dù vậy, báo cáo nêu bật tỉ lệ tử vong trong thiên tai (không kể động đất) giảm so với năm 1990 dù dân số trong các khu vực bị bão tố, lũ lụt tăng.

Hôm 9-5, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã công bố báo cáo ghi nhận hai trận động đất mạnh 7 độ Richter hồi tháng 9-2010 và 6,3 độ hồi tháng 2 ở TP Christchurch đã ảnh hưởng đến kinh tế New Zealand còn nặng nề hơn động đất ở Kobe (Nhật) năm 1995 và động đất ở Chile năm ngoái.

Theo IMF, chi phí tái thiết sau hai trận động đất ở Christchurch lên tới 11,9 tỉ USD (7,5% GDP) đã làm giảm 2/3 mức tăng trưởng của New Zealand năm 2011. Tuy nhiên, tăng trưởng năm 2012 sẽ tăng 4% nếu các công trình tái thiết hoạt động.

IMF dự báo quá trình hồi phục kinh tế ở New Zealand còn nặng nề hơn so với Nhật sau thảm họa động đất và sóng thần ngày 11-3.

Ngày 10-5, Bộ trưởng Tài chính New Zealand Bill English tuyên bố do tác động của hai trận động đất ở TP Christchurch, New Zealand sẽ bị thâm hụt ngân sách lớn nhất từ trước tới nay và kinh tế sẽ phục hồi chậm.

Tính đến ngày 31-3, mức thâm hụt trong chín tháng trước đó là 10,2 tỉ USD. Chính phủ phải điều chỉnh mức thâm hụt trong 12 tháng (từ tháng 6-2010 đến 30-6-2011) lên 16-17 tỉ USD, gần gấp đôi so với mức thâm hụt giữa năm 2010 (9 tỉ USD). Trong thâm hụt bao gồm cả chi phí tái thiết sau động đất.

Hiện nay, chính phủ New Zealand vay trung bình 380 triệu USD mỗi tuần.

Bão Aere (Philippines gọi là bão Bebeng) đã rời Philippines và dự kiến sẽ đổ bộ vào tỉnh Okinawa (Nhật) sáng ngày 12-5. Ngày 10-5, Philippines đã dỡ bỏ cảnh báo bão. Hai ngày trước, bão hoành hành trên đảo Luzon làm 22 người chết, ba người mất tích, ảnh hưởng đến gần 200.000 người ở 237 ngôi làng tại 10 tỉnh. Gần 1.500 người vẫn còn ở trong trung tâm sơ tán. 7.245 ha đất nông nghiệp bị ảnh hưởng với thiệt hại hoa màu 118 triệu peso (gần 56,47 tỉ đồng VN). Tuy nhiên, bão cũng đã mang mưa đến vùng khô hạn rộng lớn ở Philippines. 262% là mức tăng thiệt hại do bão nhiệt đới ở các nước giàu trong 30 năm qua trong khi ở các nước nghèo thiệt hại chỉ tăng 155%. Thiệt hại do lũ lụt gây ra cùng kỳ ở các nước giàu tăng 160%.

(*) Tổ chức gồm nhiều nước và tổ chức quốc tế. Khóa họp thứ ba ở Genève quy tụ khoảng 3.000 đại biểu của 180 nước.