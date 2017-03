Thiếu nữ chủ mưu vụ bắt cóc con tin đòi 1 tỷ tiền chuộc

Các bị can gồm Nguyễn Thị Kim Chi (20 tuổi, chủ mưu, thường trú xã Đông Hòa, huyện Lới Lai), Nguyễn Phú Hải (ngụ quận 6, TP.HCM), Thái Long Hồ (tỉnh Bạc Liêu), Trương Hữu Luân (ngụ Vị Thủy, Hậu Giang) bị truy tố các tội Cướp tài sản và Bắt cóc chiếm đọat tài sản. Bị can Nguyễn Thành Thắng (tài xế, ngụ TP.Vĩnh Long) bị đề nghị truy tố Tội bắt cóc chiếm đoạt tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Bị can Trần Hữu Gìn (cha nuôi của Chi, không trực tiếp tham gia vụ bắt cóc) bị đề nghị truy tố về tội Không tố giác tội phạm.

Hành trình giải cứu thiếu nữ bị bắt cóc đòi chuộc 1 tỷ đồng Nhóm bắt cóc chở D vào khách sạn khống chế và liên tục gọi điện, nhắn tin buộc gia đình phải chuẩn bị một tỷ đồng để chuộc người, nếu không sẽ giết nạn nhân.

Theo kết luận điều tra, Chi, Hải, Hồ và Luân quen biết với nhau từ trước tại TP.HCM. Chi biết chị Nguyễn Thị Diễm Thuý (gần nhà) có thời gian sống tại Đài Loan, nhiều tài sản nên nảy sinh ý định bắt cóc con chị này để tống tiền.

Trước khi thực hiện, Chi dẫn cả nhóm về quê ở Thới Lai chơi và bàn bạc kế hoạch thực hiện.

Ngày 20/4, cả nhóm thuê ô tô do Nguyễn Thành Thắng lái về quê của Chi, nhiều lần chạy ngang nhà chị Thuý và nơi cháu Nguyễn Hân Duy (14 tuổi, con gái chị Thuý) đang học để nắm tình hình.

Đến trưa 22/4, Chi mượn xe gắn máy chở Gìn đi tìm cháu Duy. Khi đến đoạn đường Bốn Tổng - Một Ngàn, cô ta phát hiện ông Nguyễn Văn Khanh (cậu ruột Duy) đang chở bé đi học nên thông báo cho đồng bọn.

Hải, Luân và Hồ tại cơ quan công an.

Sau đó, cả nhóm dùng ô tô ép ông Khanh vào lề đường, giật chìa khóa xe, ĐTDĐ, hăm dọa và dùng dao khống chế, bắt cháu Duy đưa lên xe rồi tẩu thoát. Trên đường về Sài Gòn, nhóm này lấy đôi bông tai kim loại màu vàng, dây chuyền, nhẫn màu trắng… của Duy. Còn Hải lấy ĐTDĐ cướp được của ông Khanh gọi vào số máy của chị Thuý thông báo đã bắt cóc Duy, yêu cầu chuẩn bị 1 tỷ đồng để chuộc.

Hải nói gia đình không được báo công an, nếu không sẽ không đảm bảo tính mạng cho con tin. Chiều cùng ngày, cả nhóm đến TP.HCM thuê nhà nghỉ Thành Đạt 2 (quận Bình Tân). Còn tài xế sau khi nhận tiền thì quay xe về TP.Vĩnh Long. Sau đó, nhóm này mang tài sản cướp được đi bán lấy 1,6 triệu đồng, mua sim rác liên lạc với chị Thuý yêu cầu giao tiền.

Quá trình thương lượng, nhóm bắt cóc đồng ý hạ từ 1 tỷ xuống 500 triệu đồng. Khi nạn nhân nói không đủ tiền thì Chi giảm còn 300 triệu đồng. Trong lúc chờ gia đình mang tiền chuộc đến, lực lượng Công an TP.Cần Thơ phối hợp Công an TP.HCM ập vào khách sạn Thành Đạt 2 giải thoát an toàn con tin và khống chế nhóm bắt cóc.

Ngay sau đó, một mũi trinh sát đến tỉnh Vĩnh Long thực hiện lệnh bắt giữ đối với tài xế Nguyễn Thành Thắng. Quá trình điều tra, nhóm này thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Số tài sản mà nhóm bắt cóc cướp của cháu Duy là 5,2 triệu đồng.



Kim Chi - chủ mưu vụ bắt cóc tống tiền. Đình Đình

Theo zing