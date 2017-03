Thổ Nhĩ Kỳ dội pháo biên giới Syria, tiêu diệt 55 phần tử IS

Dẫn lại một nguồn tin quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, hãng tin Reuters cho biết quân đội nước này đã dội pháo khu vực phía bắc Syria và tiêu diệt 55 phần tử khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Đây là một biện pháp trả đũa các đợt tấn công bằng đạn cối do IS thực hiện nhắm vào các thị trấn Thổ Nhĩ Kỳ sát biên giới.



Pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn phá các vùng Suran và Al El Hisn, phía bắc TP Aleppo, cùng hai vùng Baragidah và Kusakcik. Hiện quân đội chính phủ Syria và đồng minh Nga đang tấn công dồn dập TP Aleppo, với hy vọng tái chiếm thành công sau năm năm nội chiến. Pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ đã tiêu diệt ba căn cứ đặt súng cối và ba phương tiện cơ giới của khủng bố IS, nguồn tin của Reuters cho biết.



Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ được đưa đến biên giới Syria vào năm 2016 đề phòng xung đột tại nước này lan rộng. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Andolu (Thổ Nhĩ Kỳ), thị trấn Kilis nằm sát biên giới Syria, gần khu vực bị chiếm đóng bởi tổ chức IS. Thị trấn này trong nhiều tuần qua đã nhiều lần bị tấn công bởi đạn cối khiến hơn 20 người chết và hơn 70 người bị thương. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết những phần tử IS thường di chuyển lên các thị trấn phía bắc Syria bằng xe máy rồi phóng đạn cối bắn phá thị trấn Kilis.



Thị trấn Kilis nằm sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria bị bắn phá bởi đạn cối nhiều tuần qua. Ảnh: DPA

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thường trả đũa bằng các “cơn mưa” đạn pháo nhắm vào miền Bắc Syria. Tuy nhiên, chính phủ Ankara cho biết việc dùng pháo binh tiêu diệt các mục tiêu cơ động của IS là vô cùng khó khăn. Ankara cho biết đã yêu cầu các đồng minh phương Tây hỗ trợ bảo vệ biên giới và thị trấn Kilis.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố: “Trong những quốc gia tuyên bố tiêu diệt IS tại Syria, không có quốc gia nào chịu tổn thất nhiều như chúng ta, hay phải trả cái giá đắt như chúng ta đang gánh chịu. Họ đã bỏ mặc chúng ta đơn độc trong cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố, những kẻ đang gây nên đau thương cho đất nước bằng những vụ đánh bom tự sát và những đợt tấn công vào Kilis”.