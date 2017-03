Thổ Nhĩ Kỳ giải cứu 49 con tin không tốn viên đạn

Ngày 20-9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thông báo đêm hôm trước, cơ quan tình báo đã mở chiến dịch bí mật giải cứu thành công 49 con tin Thổ Nhĩ Kỳ bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo bắt giữ. Thủ tướng Ahmet Davutoglu cho biết ông đã theo dõi chiến dịch suốt đêm.

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo chiếm tổng lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Mosul (miền Bắc Iraq) hôm 11-6, bắt các con tin và chuyển chỗ giam giữ tám lần. Trong số con tin có tổng lãnh sự và phu nhân. Các con tin được giải cứu ở Syria và đã lên máy bay về nước. Kênh truyền hình NTV (Thổ Nhĩ Kỳ) cho biết Thổ Nhĩ Kỳ không trả tiền chuộc và không có đánh nhau để giải cứu con tin. Thổ Nhĩ Kỳ là nước thành viên NATO nhưng không tham gia chiến dịch quân sự chống Nhà nước Hồi giáo cùng các nước phương Tây.

Tại Úc, báo The Australian đưa tin ngày 24-9 tới, chính phủ sẽ trình dự luật mới chống khủng bố cho Quốc hội. Dự luật mới quy định:

- Các hành vi như ủng hộ, tư vấn, xúi giục, khuyến khích khủng bố được coi như phạm pháp ngay cả khi không xảy ra.

- Hành vi khuyến khích người khác tham gia hành động cực đoan sẽ bị kết án đến năm năm tù.

- Cảnh sát được quyền bí mật khám xét tài sản và nhà cửa của nghi can khủng bố.

- Ngoại trưởng có quyền tuyên bố các khu vực cấm, trong đó có các khu vực ở các nước có hoạt động của các tổ chức khủng bố.

- Người đi du lịch hay cư trú trong các khu vực có hoạt động khủng bố có thể bị truy tố trừ phi giải thích được lý do rõ ràng.

Bộ trưởng Tư pháp Úc Michael Keenan giải thích dự luật mới trao cho các cơ quan chức năng, cảnh sát và nhân viên an ninh nhiều quyền hơn trong công tác chống các tổ chức khủng bố như Nhà nước Hồi giáo. Dù vậy, Tổng cục Cảnh sát liên bang vẫn phải chịu sự giám sát của Ủy ban An ninh và Tình báo để tránh lạm quyền.

Tại Mỹ ngày 19-9 (giờ địa phương), AFP đưa tin Thượng viện đã thông qua dự luật thưởng 10 triệu USD cho người cung cấp thông tin về bọn cắt cổ hai nhà báo Mỹ James Foley và Steven Sotloff. Mỗi trường hợp được thưởng 5 triệu USD. Dự luật còn phải chờ Hạ viện thông qua.

Cùng ngày, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo thông báo đã chỉ đạo tăng cường an ninh tại nhà ga, tàu điện ngầm, sân bay và nơi công cộng. Biện pháp này có thể kéo dài nhiều tháng. Ông cho biết không có đe dọa đặc biệt tại New York nhưng tình hình quốc tế căng thẳng và New York thuộc các mục tiêu có nguy cơ bị tấn công khủng bố. Tuần tới tại New York sẽ diễn ra phiên họp Đại hội đồng LHQ, hội nghị thượng đỉnh về khí hậu bên lề phiên họp và ngày 21-9 có biểu tình lớn kêu gọi bảo vệ khí hậu.

TNL - DUY KHANG