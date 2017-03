Thổ Nhĩ Kỳ giải trình trước LHQ về vụ bắn rơi máy bay

Nga - Thổ giải trình trái chiều

Trong một bức thư gửi cho Hội đồng Bảo an LHQ và ông Ban Ki-moon, Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại LHQ Halit Cevik cho biết có hai máy bay tiếp cận không phận Thổ Nhĩ Kỳ sáng 24-11 và đã được cảnh báo 10 lần trong vòng năm phút để đổi hướng.

Cevik cho biết cả hai chiếc máy bay sau đó đã bay vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ hơn 1,5 km trong 17 giây. Ông cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã biết được hai chiếc máy bay này là của nước nào.

"Sau khi xâm phạm, chiếc máy bay thứ nhất rời khỏi không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Chiếc máy bay thứ hai đã bị máy bay F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ trong không phận Thổ Nhĩ Kỳ khi các chiến đấu cơ F-16 đang tiến hành nhiệm vụ tuần tra trong khu vực. Chiếc máy bay thứ hai này rơi ở khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria, nằm bên phía lãnh thổ Syria" - Cevik viết trong bức thư, theo Reuters.





Các chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ một máy bay tấn công ném bom Su-24M hôm 24-11. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin đã gửi Hội đồng Bảo an văn bản của Tổng thống Putin được thực hiện tại Jordan cùng ngày. Ông Putin mô tả vụ việc như là một nhát đâm sau lưng do "những kẻ đồng lõa của bọn khủng bố" thực hiện.

Nga đã cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một máy bay chiến đấu của mình trong khi máy bay này nằm bên trong không phận Syria, cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ gần 1,5 km. Phía Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo về "những hậu quả nghiêm trọng".

Liên Hiệp Quốc kêu gọi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ "xem xét thận trọng"

Trước vụ việc trên, phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc Stephane Dujarric cho biết Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon hy vọng "một sự xem xét toàn diện và đáng tin cậy sẽ làm rõ vụ việc cũng như giúp ngăn ngừa các sự việc như vậy tái diễn trong tương lai".

"Ông (Ban Ki-moon) kêu gọi tất cả những bên đang tham gia vào các hoạt động quân sự ở Syria, đặc biệt các chiến dịch không kích, tối đa hóa các biện pháp hoạt động nhằm tránh những hậu quả ngoài ý muốn" - Dujarric nói.

Reuters cho biết liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu tiến hành xuất kích tấn công Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) từ trên không đã hơn một năm, trong khi Nga bắt đầu chiến dịch cuộc không kích ở Syria hồi tháng 9 năm nay.