Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch ‘Lá chắn sông Euphrates’

(PL)- Phát biểu từ Ankara, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố sáng 24-8 (giờ địa phương), quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và không quân của liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu đã mở chiến dịch quân sự nhằm quét sạch bọn IS tại huyện Jarablus thuộc tỉnh Aleppo của Syria.

Ông cho biết chiến dịch quân sự cũng nhằm truy quét các lực lượng dân quân người Kurd thuộc Đảng Liên minh Dân chủ (PYD) ở Jarablus. Trước đó, văn phòng thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đã phát thông báo về chiến dịch quân sự nhưng không nói tấn công người Kurd. Hãng thông tấn Anadolu đưa tin chiến dịch “Lá chắn sông Euphrates” mở màn lúc 4 giờ sáng 24-8. Đầu tiên pháo binh và máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ và liên minh oanh kích. Sau đó, 12 xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ cùng lực lượng đặc nhiệm đã vượt biên giới tiến vào lãnh thổ Syria (ảnh).

Đài truyền hình CNN của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin các xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hơn 200 lượt vào các vị trí đối phương và đã tiêu diệt 70 mục tiêu của IS. Đây là chiến dịch quân sự lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ trên lãnh thổ Syria kể từ sau nội chiến Syria cách đây năm năm rưỡi. Jarablus là cứ điểm kiểm soát cuối cùng của IS ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria. Reuters đưa tin Thổ Nhĩ Kỳ muốn mở chiến dịch này nhằm ngăn chặn lực lượng dân quân người Kurd kiểm soát huyện Jarablus đồng thời mở một hành lang cho quân nổi dậy Syria. Đài truyền hình RT (Nga) đưa tin 700 quân nổi dậy Syria thuộc tổ chức Quân đội Syria tự do được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn cũng đã phản công đánh chiếm Jarablus. Lực lượng này tập kết tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ từ nhiều ngày trước. Trong khi đó, cùng ngày 24-8, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến Ankara để gặp Thủ tướng Binali Yildirim và Tổng thống Erdogan. Mục đích chuyến đi nhằm xoa dịu quan hệ giữa hai nước sau vụ đảo chính hụt ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 15-7, đồng thời trao đổi về vấn đề giải quyết khủng hoảng Syria. Thổ Nhĩ Kỳ lên án giáo sĩ Fethullah Gulen đứng sau vụ đảo chính và đòi dẫn độ giáo sĩ này từ Mỹ về. Một tổ phụ trách kỹ thuật của Mỹ vừa đến Thổ Nhĩ Kỳ hôm 23-8 để thảo luận về khía cạnh pháp lý của cáo buộc này. Theo AFP, Phó Tổng thống Joe Biden là người duy nhất trong chính quyền của Tổng thống Obama có quan hệ cá nhân với Tổng thống Erdogan. TNL