Thổ Nhĩ Kỳ muốn ‘mở đường’ sang châu Phi?

Phát biểu trước các thành viên Quốc hội của Ghana trong chuyến thăm hai ngày tới thủ đô Accra, ông Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã sẵn sàng giúp đỡ các nước châu Phi chống lại chủ nghĩa khủng bố, trong đó gồm các phiến quân ly khai người Kurd và Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).



"Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu nhiều kinh nghiệm trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và chúng tôi hiểu được những quốc gia đó đang phải chống chịu trước bàn tay bọn khủng bố" -ông Erdogan nói khi đề cập tới vụ tấn công gần đây của IS ở Mali và Burkina Faso.

Ít nhất 28 người từ 12 quốc gia đã thiệt mạng vào tháng 1-2016 khi IS tấn công một khách sạn và nhà hàng ở thủ đô Ouagadougou của Burkina Faso. Trong khi đó, một vụ tấn công tương tự đã diễn ra tại một khách sạn sang trọng ở thủ đô Bamako của Mali vào tháng 11-2015, làm 20 người thiệt mạng.



Ông Erdogan trong một họp báo với Tổng thống Bờ Biển Ngà Alassane Ouattara hôm 29-2. Ảnh: Reuters

Ông Erdogan nói rằng các nước đang phát triển, bao gồm ở châu Phi, cần tích cực thúc đẩy các cải cách của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để phản ứng thích hợp trong thời gian khủng hoảng ở những nước này.



"Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc không hoạt động tích cực tại Syria, Bắc châu Phi, hay miền Bắc Iraq… và sự thất bại của hội đồng để can thiệp vào các nước đang gặp khó khăn cần được quan tâm. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải đẩy mạnh cải cách trong hội đồng" - ông Erdogan nói.



Người đứng đầu Thổ Nhĩ Kỳ cũng mong muốn mở rộng thị trường cho các nhà xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ và tìm kiếm những cơ hội đầu tư mới trong các nền kinh tế đang phát triển nhanh ở châu Phi cũng như thúc đẩy các mối quan hệ ngoại giao của Ankara trên toàn cầu.