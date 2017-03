Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không đưa bộ binh vào Syria

Trong khi thỏa thuận ngừng bắn ở Syria các nước đã thống nhất ở Munich (Đức) ngày 12-2 hiện vẫn chưa được bên nào ký và vẫn chưa có hiệu lực đến hết tuần này thì tình hình chiến sự Syria ngày càng leo thang nguy hiểm.

Tình hình tỉnh Aleppo (bắc Syria) ngày 15-2 hết sức hỗn loạn. Giao tranh giữa quân chính phủ và phe nổi dậy Syria ở TP Aleppo vẫn tiếp diễn. Thị trấn Azaz đang hứng chịu pháo kích của Thổ Nhĩ Kỳ nhắm vào các tay súng thuộc tổ chức Lực lượng bảo vệ người Kurd (YPG).

Nhờ có sự hỗ trợ không kích của Nga và nhóm dân quân người Shiite do Iran hỗ trợ, quân chính phủ Syria đã đẩy nhanh đà tiến về biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, hiện chỉ còn cách 25 km. Các tay súng thuộc YPG cũng tận dụng lợi thế và chiếm được thêm một số lãnh thổ từ phe nổi dậy Syria.

Trong sáng 15-2 đã có hai bệnh viện và một trường học ở bắc Syria bị tấn công làm 22 người chết, tám người mất tích và hàng chục người bị thương.

Một bệnh viện ở thị trấn Maaret al-Numan (tỉnh Idlib) hứng bốn quả pháo kích trong chỉ vài phút, làm bảy người chết và tám người mất tích.

Bệnh viện ở thị trấn Maarat al-Numan (tỉnh Idlib, bắc Syria) tan hoang sau khi trúng pháo kích ngày 15-2. (Ảnh: CNN)

Trong khi đó tại tỉnh Aleppo, một bệnh viện nhi ở thị trấn Azaz bị trúng tên lửa, tám người trong đó có nhiều trẻ em thiệt mạng, 30 người bị thương. Một trường học ở làng bên cạnh trúng pháo kích từ trên không làm bảy học sinh thiệt mạng và 10 người bị thương.

Nạn nhân thiệt mạng được đưa ra từ bệnh viện ở thị trấn Maarat al-Numan (tỉnh Idlib, bắc Syria) ngày 15-2. (Ảnh: CNN)

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cáo buộc tên lửa Nga là thủ phạm gây ra cảnh thương tâm này.

Ông Ahmet Davutoglu cảnh cáo Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có phản ứng cứng rắn với YPG nếu tổ chức này cố chiếm cho được thị trấn Azaz vốn là căn cứ của phe nổi dậy giáp biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, cách chỉ 8 km.

Thủ tướng Ahmet Davutoglu cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có biện pháp vô hiệu hóa hoạt động căn cứ không quân Menagh ở bắc TP Aleppo nếu YPG không rút khỏi đây. YPG chiếm căn cứ này từ phe nổi dậy Syria cuối tuần rồi.

Thổ Nhĩ Kỳ xem YPG là tổ chức khủng bố, lo ngại việc YPG mở rộng ảnh hưởng ở bắc Syria sẽ khuyến khích tổ chức Đảng Công nhân người Kurd (PKK - thành lập năm 1984 đòi quyền tự trị cho người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ) thêm manh động. Tính đến hết ngày 15-2 Thổ Nhĩ Kỳ đã pháo kích YPG đến ngày thứ ba.

Trong khi đó Mỹ lại không xem YPG là khủng bố và hỗ trợ YPG chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria. Liên minh châu Âu (EU) ngày 15-2 kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ ngừng hành động quân sự tại Syria. Chính phủ Syria đã gửi thư lên Hội đồng Bảo an LHQ tố cáo hành động của Thổ Nhĩ Kỳ và nhờ can thiệp.

Hãng tin Reuters (Mỹ) nhận định thực tế này cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ đang cùng lúc bị nhiều khó khăn bao vây. Không những không thể nhờ Mỹ hay NATO hỗ trợ đánh YPG mà còn phải chịu nhiều mối đe dọa từ IS, từ quân chính phủ Syria và các nước ủng hộ chính phủ Syria trong đó có Nga.

Trong ngày 15-2, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Ismet Yilmaz khẳng định nước này sẽ không triển khai bộ binh sang Syria đồng thời phủ nhận thông tin có một số binh sĩ người Turk từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Syria, theo hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu.

Trước đó chính phủ Syria cho rằng trong số 100 tay súng xâm nhập Syria cuối tuần rồi có một số binh sĩ người Turk.

Bộ trưởng Ismet Yilmaz cũng bác bỏ tin máy bay Saudi Arabia đã đến căn cứ không quân Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia đánh IS ở Syria.