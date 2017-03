Thổ Nhĩ Kỳ tấn công IS ở Syria và Iraq

Các nhà lập pháp Ankara vào thứ Năm cũng cho phép lực lượng quân sự nước ngoài hiện diện tại lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ nhằm phục vụ chiến dịch chống lại Nhà nước Hồi giáo IS.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (Ảnh AFP)

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ismet Yilmaz phát biểu trước Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ: “Sự gia tăng ảnh hưởng của các nhóm phiến quân nổi loạn ở Syria đang đe dọa an ninh quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ … Mục đích của hoạt động này là nhằm giảm thiểu đến mức tối đa những nguy hại đến từ các cuộc đụng độ cho lãnh thổ của chúng ta”.

Được biết, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã phê chuẩn nhiệm vụ mới cho quân đội nước này với thời hạn 1 năm, đạt 298 phiếu thuận và 98 phiếu không đồng tình. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có cam kết cụ thể nào được đưa ra.

Một phần của hoạt động đang được bàn thảo với các tùy viên quân sự nước ngoài hiện đang có mặt ở Thổ Nhĩ Kỳ. Mỹ đã thuyết phục nước này cho phép sử dụng trạm không quân Incirlik ở khu vực Adana, phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ các đợt không kích.

Cho đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn từ chối tham gia vào những cuộc xung đột quân sự trong khu vực. Tuy nhiên vào tuần trước, Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan đã ra quyết định điều chỉnh chính sách quốc phòng của nước này khi quân của IS ngày càng tiến gần đến biên giới Thổ Nhĩ Kỳ từ miền Bắc Syria.

“Chúng tôi sẽ chiến đấu một cách hiệu quả nhất để chống lại cả Nhà nước Hồi

giáo IS và tất cả những tổ chức khủng bố khác trong khu vực. Đây luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”. Thủ tướng Erdogan phát biểu trong bài diễn văn khai mạc phiên họp lập pháp của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ. “Chúng tôi đang chiến đấu và sẵn sàng hợp tác nhằm chống lại khủng bố.”

NATO sẽ chính thức tham chiến?

Về cơ bản, việc NATO tham gia vào chiến dịch chống IS hay không chỉ còn là một vấn đề chính trị. Hiện nay, đã có hơn 30 quốc gia đang tham gia vào liên minh do Mỹ đứng đầu để chống lại phiến quân của IS.

Hơn nữa, việc NATO tham gia vào một chiến dịch do Mỹ đứng đầu chống lại IS là hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, chủ tịch Hội đồng Quốc phòng NATO, Tướng Knud Bartels phát biểu trong cuộc họp báo vào ngày 2-10 vừa qua, quyết định này vẫn chưa được NATO đưa ra một cách chính thức do vẫn chưa thống nhất được kế hoạch hành động.

“Cần đưa ra một biện pháp cụ thể và thích hợp để triển khai”, Bartels cho hay, theo trích dẫn của thông tấn xã Itar - TASS. “Quyết định này sớm muộn cũng sẽ được đưa ra, nhưng cách triển khai có thể có nhiều cách khác nhau, tùy vào yêu cầu thực hiện.” Ông Bartels cũng cho biết, một số nước thành viên đã bắt đầu đề xuất nhiều ý kiến về vấn đề này.