Thổ Nhĩ Kỳ trả đũa bằng cách pháo kích IS lẫn… người Kurd

Phát biểu này của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim lại trái ngược với thông báo của Tổng thống Erdogan.

Trước đó, Tổng thống Erdogan đã khẳng định hung thủ đánh bom tự sát trong đám cưới người Kurd ở Gaziantep gần biên giới Syria mấy hôm trước là một thiếu niên 12-14 tuổi và chắc chắn đó là phần tử IS. Thủ tướng Binali Yildirim nói lấy làm tiếc là không phải như vậy và cơ quan điều tra vẫn đang tích cực xác định hung thủ.

48 tiếng sau vụ nổ bom tại đám cưới làm 54 người chết (ảnh), pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ đã nã pháo sang miền Bắc Syria trong suốt hai ngày 22 và 23-8. Các mục tiêu bao gồm các vị trí của IS và cả của lực lượng dân quân người Kurd thuộc Đảng Liên minh Dân chủ (PYD) ở Syria.





Từ hơn một năm nay, tình hình các tay súng nước ngoài, hàng tiếp tế và người bị thương của bọn IS qua lại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria đã giảm. Tuy nhiên, IS từ bên Syria vẫn thường xuyên bắn pháo sang Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện nay, hàng trăm quân nổi dậy Syria đã vận động từ Thổ Nhĩ Kỳ để bao vây IS bên Syria.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu khẳng định cần quét sạch bọn IS khỏi biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria. Còn Thủ tướng Binali Yildirim thì lại tuyên bố hoàn toàn không thể chấp nhận người Kurd thành lập lãnh thổ ly khai ở biên giới. Người Kurd tại Syria đang chiến đấu thành công với bọn IS.